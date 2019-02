Eén op de acht werknemers meldde zich ooit al onterecht ziek kg

14 februari 2019

06u37

Bron: Belga 0 Een op de acht werknemers in België hebben zich al ooit ziek gemeld om een andere reden dan zijn gezondheid, van wie een derde zelfs meerdere malen. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener Securex.

De meeste mensen melden zich onterecht ziek om voor een ziek familielid te zorgen. Dat is zo voor 31 procent van gevallen. Daarnaast zijn ook nood aan rust na een drukke periode (17 procent), een belastende woon-werkverplaatsing of moeilijke combinatie van werk en privéleven (17 procent) en conflicten met leidinggevenden of collega's (13 procent) belangrijke redenen.



Uit de bevraging van Securex komt naar voren dat jongeren zich vaker ziek melden zonder ziek te zijn dan 25-plussers, net als werknemers met een contract van bepaalde duur of een interimjob. In beide gevallen deed één op de vier het al eens.



Als verklaring wijst Securex aan dat jongeren - die hun huidige functie vaak als een overgangsjob zien - en werknemers zonder vast contract zich minder sterk verbonden voelen met hun team.