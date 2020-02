Een op de 5 Vlamingen reed afgelopen jaar met elektrische fiets ADN

21 februari 2020

08u13

Bron: Belga 0 De fiets wint aan populariteit. Iets meer dan de helft (51 procent) van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar de fiets. Bij de vorige jaarlijkse enquête van Verkeersveiligheidsintituut Vias was dit 47 procent. Dat leert de achtste jaarlijkse Nationale VerkeersONveiligheidsenquête, waarvoor een representatief staal van 6.000 Belgen werd bevraagd. Zeker de elektrische fiets zet zijn opmars in ons land verder.

Vlaanderen weegt hierin door. 69 procent van de Vlamingen reed vorig jaar met de fiets, tegen 63 procent een jaar eerder. In Wallonië reed bijna een kwart (24 procent) wel eens met de fiets, een percentage dat nagenoeg gelijk bleef. Bij de Brusselaars nam 30 procent de fiets.

Auto blijft het populairst

83 procent van de Belgen verplaatste zich in het afgelopen jaar als bestuurder met de wagen. In Vlaanderen was dat zelfs 87 procent. De auto blijft daarmee het populairste vervoersmiddel.



Exact de helft van de mensen maakte gebruik van het openbaar vervoer en 4 procent van de Belgen gebruikte een voortbewegingstoestel zoals een elektrische step of monowheel. Een jaar eerder was dat nog maar 3 procent.

In Brussel reed 'slechts' 64 procent het afgelopen jaar met de auto, een even groot percentage gebruikte daar het openbaar vervoer. Een jaar eerder was dat nog 72 procent. De populariteit van de voortbewegingstoestellen verdubbelde in de hoofdstad: van 6 naar 12 procent.

Elektrische fiets zet opmars verder

Zeker de elektrische fiets zet zijn opmars in België verder. 10 procent van de ondervraagden reed op een elektrische fiets in 2018, in 2019 was dat 13 procent en dit jaar is het percentage toegenomen tot 16 procent.

Meer dan 1 op 5 Vlamingen (22 procent) heeft het afgelopen jaar een elektrische fiets gebruikt. In Brussel (8 procent) en Wallonië (6 procent) ligt dit aandeel opvallend lager. Nog dit: 41 procent van de Belgen gebruikte een klassieke fiets. Bij de Vlamingen gaat het om 55 procent.

Fietsen met een glas op

Voor het eerst werden de fietsers ook bevraagd over hun risicogedrag. De helft geeft aan wel eens te fietsen na het drinken van alcohol. Alcohol op de fiets is vooral in Vlaanderen een fenomeen dat vaak voorkomt: in Vlaanderen geven meer dan dubbel zoveel fietsers aan dat ze wel eens fietsen nadat ze alcohol hebben gedronken (57 procent) in vergelijking met Wallonië (23 procent).

Alcohol heeft ook bij fietsers een ernstig effect op het reactievermogen en evenwichtsgevoel bij het rijden, aldus Vias. Uit officiële ongevalcijfers blijkt dat tijdens weekendnachten 54 procent van de gecontroleerde fietsers die betrokken zijn in een ongeval onder invloed reden.

Verder geeft 43 procent van de fietsers toe dat ze op het fietspad wel eens tegen de rijrichting rijden wanneer dat verboden is. Hiermee brengen ze zichzelf maar ook de andere fietsers in gevaar. Een kwart van de fietsers rijdt in het donker zonder fietsverlichting.

Te snel rijden

De enquête bevroeg ook het onveilige gedrag van autobestuurders. Het percentage autobestuurders dat zegt te snel te rijden, neemt toe in vergelijking met een jaar eerder.

Zowel binnen de bebouwde kom (van 26 naar 28 procent), buiten de bebouwde kom (van 31 naar 36 procent) als op de autosnelwegen (van 27 naar 32 procent) geven meer bestuurders aan dat ze minstens één keer per maand de snelheidslimieten niet respecteren.

Trajectcontroles

Bijna 6 op de 10 Belgen (58 procent) is voorstander van meer trajectcontroles om de maximumsnelheid te respecteren. Daarnaast is er eensgezindheid dat de pakkans verder omhoog moet voor zowel gsm-gebruik achter het stuur (83 procent voor) en rijden onder invloed van alcohol (73 procent). Ook wat betreft nultolerantie voor alcohol voor alle bestuurders is 62 procent van de Belgen pro deze maatregel. Een veralgemeende zone 30 in het centrum van steden vindt steun van 39 procent in Vlaanderen, 30 procent in Brussel en maar 22 procent in Wallonië.

