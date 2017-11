Een nieuwe moord in Neerpelt: al vijfde Nederlander uit dezelfde villawijk die wordt omgebracht Robbe van Lier

16u21 145 Marco Mariotti Het labo onderzoekt de woning van Marcel Van Hout. Woensdagavond is een Nederlandse bedrijfsleider dood aangetroffen in zijn villa in het Limburgse Neerpelt . Het gaat al om de vijfde Nederlander uit dezelfde villawijk die met geweld om het leven wordt gebracht. Vooral in het begin van deze eeuw kwam de villawijk in het nieuws toen verschillende Nederlandse topcriminelen werden omgebracht.

De bedrijfsleider - volgens de Nederlandse krant De Telegraaf gaat het om Marcel Van Hout - werd woensdagavond dood aangetroffen in een plas bloed in zijn villa in de Grote Heide, in Neerpelt. Uit de eerste vaststellingen van politie en parket blijkt dat de man is doodgeschoten.

Nederlands misdaadmilieu

Of er in dit geval een link is met het Nederlandse misdaadmilieu, is niet duidelijk. Wel gaat het intussen al zeker om de vijfde Nederlander die in Neerpelt woont en vermoord wordt. En opvallend: steeds wonen de slachtoffers in dezelfde villawijk, de 'Grote Heide'.

Vooral begin jaren 2000 waait de Nederlandse drugsoorlog over naar Neerpelt. Op 10 oktober 2000 wordt de Nederlandse topgangster Sam Klepper van dichtbij door het hoofd geschoten in het stadscentrum van Amsterdam. Een afrekening in het criminele milieu, zo is het snel duidelijk voor de politie. Vier jaar later, op 5 april 2004, wordt de Nederlander Marco Eyck, eveneens geliquideerd. Ecyk, een vriend van Klepper, wordt doodgeschoten aan de Buitenheide in Achel.

Opvallend: Klepper en Eyck woonden op het moment dat ze vermoord werden in dezelfde villa aan de Grote Heide. Want hoewel Eyck op het moment van zijn overlijden nog niet in ons land gedomicilieerd was, woonde hij toen al verschillende maanden in de villa van de eerder vermoorde Klepper.

(Lees verder onder de foto)

De Nederlandse topgangster Sam Klepper.

Enkele maanden later wordt de villawijk opnieuw opgeschrikt door de moord op een bewoner. Op 8 september 2004 wordt Robert 'Nicolaas' Sengers in de buurt van het Nederlandse Tilburg in ware maffiastijl vermoord. Sengers' lichaam wordt doorzeefd teruggevonden op een parking van een restaurant in Esbeek. Sengers woont op dat moment in de Larkendreef.

Weer een jaar later, op 2 november 2005, wordt John Mieremet door het hoofd geschoten in Thailand. Mieremet woont dan al sinds begin jaren '90 in de intussen beruchte villawijk in Neerpelt, aan de Wildlaan in de 'Grote Heide'.

(Lees verder onder de foto)

EPA John Mieremet werd in Thailand door het hoofd geschoten.

Dennenbos

De villawijk die zo populair blijkt bij vermogende Nederlanders, ligt ten noorden van het dorp van Neerpelt. Verscholen tussen de bossen liggen verschillende grote villa's, ommuurd en met hoge inkompoorten, vlakbij de grens met Nederland.

De reden dat zoveel (vermogende) Nederlanders de grens over trekken? Minder belastingen en goedkopere villawoningen. En daarbij blijkt Neerpelt, ten zuiden van Eindhoven, een populaire bestemming.