Eén miljoen mensen communiceren enkel nog online met pensioendiensten JG

09 april 2020

15u05

Bron: Belga 0 Meer dan één miljoen mensen communiceren enkel nog online met de pensioeninstellingen. "Een historische kaap", zo melden minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, de Federale Pensioendienst en de RSVZ vandaag in een gezamenlijk persbericht.

Op mypension.be kunnen alle burgers, ongeacht hun professioneel statuut, terecht voor informatie over hun pensioenrechten. Gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden vullen via onlineformulieren hun gegevens in en krijgen een waarschuwingsmail van de Pensioendienst, het RSVZ of Sigedis als er post voor hen klaarstaat in mypension.be.

"Vandaag hebben bijna één miljoen Belgen ervoor gekozen om hun pensioen via elektronische communicatie te beheren. Sinds 2016 hebben ongeveer 2,6 miljoen Belgen de website bezocht. Mypension.be is een echt succes", stelt Bacquelaine, die opmerkt dat het nut van digitale instrumenten enkel nog verder versterkt wordt nu de coronacrisis de verplaatsingen van mensen aan banden legt.

Mypension ontving vorig jaar 1,7 miljoen unieke bezoekers. 53 procent van de bezoekers zijn mannen, 47 procent zijn vrouwen. Iets meer dan de helft van de bezoekers zijn werknemers, ruim een kwart is tijdens de loopbaan zowel werknemer als zelfstandige geweest. Nog eens 14 procent was werkzaam in de openbare sector én als werknemer.