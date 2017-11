Eén meter door het rood: treinreizigers een uur geblokkeerd LVB

15u07

Bron: Eigen berichtgeving 3 bob moors Net op het moment dat iedereen vanochtend stilstond op de E40 richting Brussel en pendelaars opgeroepen werden om de trein te nemen, reed op de Noord-Zuidverbinding een trein door het rood licht . Het vehikel bolde maar een meter te ver. Maar de gevolgen waren niet min: er moest een nieuwe machinist opdraven. De procedure is de procedure, en daar kan nu eenmaal niet van afgeweken worden.

Het incident gebeurde iets voor half negen vanochtend tussen Brussel-Centraal en Brussel-Noord. De trein van Quiévrain naar Schaarbeek - met een honderdtal passagiers aan boord - reed door het rood en stond geblokkeerd. Daarachter stonden nog eens drie andere treinen vast. "De procedure schrijft voor dat er een andere machinist moet opgeroepen worden als er door het rood gereden wordt", zegt Dimitri Temmerman van vervoersmaatschappij NMBS. "Na zo'n incident moet er namelijk een onderzoek volgen en we moeten er altijd rekening mee houden dat de oorzaak een menselijke fout was. We nemen geen enkel risico".

Het duurde ongeveer een uur voor de opgetrommelde machinist ter plaatse was. Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit noemt het 'dubbel spijtig' dat de trein door het rood reed op een moment dat er ook op de E40 geen doorkomen aan was. "De wet van Murphy", zegt hij.

Uiteindelijk vielen de gevolgen voor de reizigers nog mee, ondanks de bijzonder starre procedure. De passagiers van de bewuste trein mochten niet afstappen en zaten een uur vast, maar de andere reizigers hadden slechts tien minuten tot maximum een half uur vertraging.