Een meisjesvoetbalteam waar de jongens bang van zijn? Maak kennis met de Yellow Flames

Een voetbalteam met enkel meisjes dat tegen jongens speelt, sterker nog: tegen jongens wìnt. Het team is een pilootproject van Voetbalfederatie Vlaanderen, dat sinds deze zomer de beste 14- en 15-jarige voetbalsters verzamelt op internaat in de topsportschool van Leuven, hen professioneel laat trainen en hen indeelde in een reeks met jongensploegen – weliswaar van één jaar jonger. Lees het hele verhaal in onze pluszone.