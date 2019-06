Een maand na de verkiezingen en nog geen regering in zicht tvc

26 juni 2019

07u20

Bron: Belga 6 Een maand na de verkiezingen van 26 mei is het politieke stof nog steeds niet gaan liggen. Met uitzondering van de Duitstalige gemeenschap is er noch bij de deelstaten, noch op federaal niveau een regering gevormd.

Zelden in de politieke geschiedenis van België lagen de kaarten zo moeilijk als nu. Het succes van Vlaams Belang in Vlaanderen en van de PVDA in Wallonië en het verlies van de traditionele partijen maken, samen met de talrijke onderlinge veto's, het vormen van meerderheden bijzonder moeilijk.

Op federaal niveau tasten de twee informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders het veld af, voorlopig zonder veel perspectief. Voorlopig slagen ze er niet in om de grootste partijen uit elke taalgroep, N-VA in Vlaanderen en PS in Franstalig België, aan tafel te krijgen. De N-VA wil met de Franstalige socialisten enkel over confederalisme praten, maar dat wil de PS dan weer in geen geval.

(De tekst gaat verder onde foto).

Beide grote partijen waren wel aan zet in de deelstaten, maar leken daar niet echt vaart te maken in afwachting van eventuele federale manoeuvers. In Vlaanderen startte N-VA-voorzitter Bart De Wever een derde gespreksronde met Vlaams Belang, ook al komen die partij en de N-VA samen niet aan een meerderheid. Geen van de andere partijen die in beeld komen - Open Vld, CD&V of sp.a - willen besturen met de steun van Vlaams Belang of op basis van een door Vlaams Belang mee uitgetekend regeerakkoord.

De PS schakelde dan weer niet bepaald snel in Wallonië en Brussel. Na het afhaken van het cdH koos PS-voorzitter Elio Di Rupo voor een minderheidsformule met Ecolo. Opgejaagd door de PVDA wil de PS, die op 26 mei een van haar zwakste resultaten ooit neerzette, absoluut niet met de MR in zee. In de ogen van de PS zijn de Franstalige liberalen nog teveel doordrongen van het centrumrechtse beleid dat ze samen met N-VA, CD&V en Open Vld hebben gevoerd.

In Brussel zag het er naar uit dat de onderhandelingen snel zouden starten. Open Vld trok echter aan de noodrem.

Door het middenveld te betrekken bij het opstellen van een regeerakkoord, hengelen PS en Ecolo wellicht naar externe steun van het cdH. Die kan misschien ook bij de PVDA gevonden worden. De extreem-linkse partij zou immers voor het dilemma komen te staan: een linkse regering steunen of de deur openzetten voor de rechtse MR.

In Brussel zag het er naar uit dat de onderhandelingen snel zouden starten. PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant hadden maandag aan tafel moeten gaan met Groen, sp.a en Open Vld aan Nederlandstalige kant. Open Vld trok echter aan de noodrem. Die partij vroeg tevergeefs dat de liberale zusterpartij MR in de onderhandelingen betrokken wordt en bekijkt de komende dagen intern of ze aan de coalitiegesprekken deelneemt.