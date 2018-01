Een maand geleden ontplofte elektriciteitscabine op Flageyplein, puin nog altijd niet opgeruimd ep

22 januari 2018

14u51

Bron: belga 0 Burgemeester van Elsene Dominique Dufourny klaagt bij het Brussels Gewest aan dat het puin van de ontploffing van een elektriciteitscabine op het Flageyplein op 20 december nog altijd niet is opgeruimd. De gemeente heeft al twee keer de bevoegde minister Smet geïnterpelleerd met een brief, maar een antwoord bleef telkens uit.

Bij de explosie op het Flageyplein vielen er geen slachtoffers, maar er was wel veel puin door de ontploffing. Tijdens een vergadering na het incident zou de gemeente Elsene met een vertegenwoordiger van het Brussels gewest afgesproken hebben dat het gewest hoge afsluitingen zou plaatsen rond het puin en dit ook zou verwijderen. Meer dan een maand later ligt het puin nog altijd op het Flageyplein en werkt de verlichting nog niet.

Intussen heeft de gemeente bevoegd Brussels minister van Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) al tweemaal aangesproken via briefwisseling, waarvan een laatste keer op 11 januari. Een reactie blijft uit.

"Het gewest heeft onmiddellijk ingestemd met de verwijdering van het puin, aangezien het de beheerder van het plein is", zegt burgemeester van Elsene Dominique Dufourny. "Verschillende marktkramers hebben hierdoor in het weekend geen plaats meer op het plein en het elektriciteitsprobleem moet nog opgelost worden. We kunnen de plek niet in het donker laten. Het is dringend, dus ik hoop dat het gewest snel met een oplossing zal komen."