Eén luchtverkeersleider meldt zich vanmiddag ziek: Belgisch luchtruim vannacht gesloten avh en nla

31 maart 2019

19u43

Bron: Belga 15 Het Belgisch luchtruim is vannacht tussen 01.30 uur en 04.30 uur gesloten omdat er twee luchtverkeersleiders ziek zijn. Eentje is al meerdere dagen ziek, een tweede meldde zich vanmiddag ziek.

Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene laat aan persagentschap Belga weten dat het luchtruim boven ons land, tot op een hoogte van 7500 meter, vannacht drie uur gesloten zal zijn. Reden is dat “luchtverkeersleiders zich ziek hebben gemeld”. Hoeveel zieken er zijn, deelt skeyes niet mee. Volgens onze informatie gaat het om twee verkeersleiders in luchtverkeersleidingscentrum Canac 2. Eén is al meerdere dagen ziek, een tweede liet vanmiddag weten ziek te zijn. Voldoende om het luchtruim enkele uren te moeten sluiten, zo blijkt. Passagiersvliegtuigen zullen geen hinder ondervinden.

Eerder op de dag werd meegedeeld dat de syndicale acties van de luchtverkeersleiders van skeyes werden opgeschort als gevolg van het bemiddelingsproces dat werd opgestart. “Tijdens het bemiddelingsproces worden de syndicale acties opgeschort en wordt er ook een communicatiestop ingevoerd om de bemiddeling zo sereen mogelijk te laten verlopen en alle kansen te geven op succes”, zo luidde het in een persmededeling. Maar nu hebben er dus toch weer luchtverkeersleiders zich ziek gemeld.

Bij skeyes waren er al enkele weken acties uit onvrede met onder meer de werkdruk en de arbeidsomstandigheden.