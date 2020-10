Een ‘lockdown light’, zoals in Antwerpen? “Het is te laat om hetzelfde effect in Brussel te bekomen” SVM

05 oktober 2020

21u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 De coronacijfers in Brussel liegen niet: besmettingen in het centrum, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Anderlecht zijn samen goed voor tien procent van de gevallen in heel het land. Dertien procent van de testen levert er een positief resultaat op. Tijd voor een ‘lockdown light’ dan maar, zoals in Antwerpen? “Het is te laat voor Brussel om hetzelfde effect te bekomen, nu moet de focus liggen op de bescherming van de kwetsbaren”, aldus Jan Stroobants als voorzitter van de Belgische Vereniging van Spoedartsen.

Stroobants merkt inderdaad dat steeds meer mensen zich komen aanmelden in Brusselse ziekenhuizen. “Maar die toename is er ook in de rest van het land”, stelt hij. “Opvallend is hoe tijdens deze golf hele leefbubbels besmet raken. Mensen van hetzelfde gezin, hetzelfde werk,...”

Wordt het dan niet tijd om aan de noodrem te trekken? Stroobants maakt de vergelijking met een multitrapsraket. “In Antwerpen werd gefocust op de eerste trap van de raket, namelijk zorgen dat er zo weinig mogelijk besmettingen zijn. Om datzelfde effect in Brussel te bekomen, is het nu al te laat. Extra maatregelen zijn welkom natuurlijk, maar nu moet de focus liggen op de bescherming van de kwetsbaren.”

“Straffe informatiecampagne nodig”

En dat kan enkel door iederéén mee in de boot te trekken. “Er moet een straffe informatiecampagne op gang komen om alle kwetsbare groepen te bereiken. De perceptie werd gecreëerd dat de teugels gelost mochten worden, maar helaas zijn we niet in staat om met de maatregelen voldoende veilig om te gaan. Leren leven met het virus gaat niet. Het is een vijand, een killer. We moeten leren leven met de maatregelen die ons beschermen. Dát is de boodschap die moet gebracht worden.”

Vlieghe: “Taalbarrière over het hoofd gezien”

Ook infectiologe Erika Vlieghe mikt op een betere communicatie naar de armste wijken, waar verschillende culturele gemeenschappen samenwonen. “Niet iedereen kijkt daar naar de mainstream media, dus niet iedereen wordt bereikt”, klinkt het in het VTM Nieuws. “Er kan wel gezegd worden dat je in quarantaine moet, maar als niemand je precies uitlegt wat dat inhoudt ontstaan er problemen. Die communicatie in verschillende talen is een element dat over het hoofd gezien werd.”

Madrid gaat intussen wél in lockdown. In Parijs worden bars en cafés gedurende twee weken gesloten. In Nederland moet alle horeca om 22 uur dicht. “Soms moeten er krachtige maatregelen genomen worden, al was het maar om een duidelijk signaal te geven. Of wij dezelfde kant opgaan? Ik wil daar niet op vooruitlopen, dat zijn politieke beslissingen. De horeca blijft een kwetsbare sector omdat ontmoetingen daar niet al te veilig verlopen. Maar er werken ook veel mensen, dat is geen evidente balans”, besluit Vlieghe.