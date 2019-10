Exclusief voor abonnees Een klokhuis weggooien in de berm? Het kan je een zelfde boete opleveren als het dumpen van een blikje Sven Ponsaerts

02 oktober 2019

16u23 3 Een drankblikje hoort in de afvalbak, en een weggegooide sigarettenpeuk kan nog 15 jaar blijven rondzwerven. Dát zouden we ondertussen moeten weten. Maar ook wie achteloos een appelklokhuis - toch verteerbaar - de berm in pleurt, riskeert een hoge boete, zo maakt een nieuwe campagne van Mooimakers duidelijk. “Ook organisch afval is zwerfvuil.” 6.000 ‘handhavers’ kijken deze week extra op sluikstorters toe.

De nieuwe radiospot van Mooimakers al gehoord? “Je kent dat wel”, zegt een radiostem. “Je bent onderweg en eet een lekkere appel... tot je enkel nog het klokhuis overhoudt.” ‘Kan ik dat nu niet gewoon in de berm gooien, dat vergaat toch, hé? Organisch…’, vraagt acteur Tom Van Dyck zich vervolgens hoorbaar af. Een blik over de schouder en hop, weg met die pittendoos… En plots wordt dat klokhuis... - nee, geen appelboom - een boete!

Een gasboete voor een klokhuis in de wegberm…? Hallo Mooimakers, bestaan er geen grotere prioriteiten? “Natuurlijk is de milieu-impact van een weggeworpen klokhuis niet dezelfde als die van een rondslingerend blikje of sigarettenpeuk”, zegt Jan Verheyen van afvalstoffenmaatschappij OVAM, een van de partners achter Mooimakers. Dat houdt nog tot en met 6 oktober haar derde ‘Handhavingsweek’, met 6.000 handhavers die extra op sluikstorters toezien. “Daarin focussen we op álle soorten zwerfvuil: blikjes, flesjes, sigarettenpeuken, snoeppapiertjes,... en dus ook op biologisch afval. Want ook organisch afval is zwerfvuil. Ook dat hoort niet in de goot, berm of gracht.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis