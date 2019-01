Act for Food Gesponsorde inhoud

Een kijkje achter de schermen van de kookmarathon in Mechelen

Advertorial van Carrefour

03 januari 2019

10u00

Kan je in vier dagen tijd 2.000 feestmaaltijden klaarmaken? Carrefour en de Voedselbanken gingen de uitdaging aan. Na de tweedaagse kookmarathon in Brussel was Mechelen aan de beurt. Op 21 en 22 december gingen in pop-up De Solidaire Keuken 220 enthousiaste vrijwilligers aan de slag. Ook Sandra Bekkari was van de partij. Het resultaat? Maar liefst 1.107 feestelijke maaltijden die allemaal hun weg vonden naar minderbedeelden!