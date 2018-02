Een jaar vertraging voor heraanleg Antwerpse Leien TT

09 februari 2018

17u30

Bron: Belga 1 De ondergrondse werken aan het project Noorderlijn op de Antwerpse Leien lopen vertraging op en de aannemer zal een nieuwe planning moeten opmaken. Dat heeft de stad Antwerpen bekendgemaakt. Omwille van de werken is er sinds juni 2017 een "knip" in de Leien, ter hoogte van de Teniers- en Rooseveltplaats, waardoor daar geen noord-zuidverkeer mogelijk is op de drukke verkeersas. Het is nog niet bekend of die verkeershinder nu langer dan gepland zal aanslepen.

De ondergrondse werken aan de Noorderlijn worden uitgevoerd door aannemer Tramcontractors NV. Die stelde de stad, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer in kennis van de vertraging. De aannemer zal nu volgens de stad een planning opmaken, "waarin de vertraging op gedetailleerde wijze in kaart wordt gebracht en inzicht wordt gegeven in de oorzaken". Dat moet weldra meer duidelijkheid bieden over de (nieuwe) timing.

Normaal gezien moest het premetrostation Opera, dat zich onder het Operaplein bevindt, al in september van dit jaar opnieuw opengaan na twee jaar werkzaamheden. Het station zou nu pas in september 2019 opnieuw opengaan voor het publiek.

Wat met de knip?

Of er ook gevolgen zijn voor de 'knip van de Leien', waardoor er geen doorgaand noord-zuid-verkeer meer mogelijk is, is nog niet duidelijk. De werken omvatten onder meer de bouw van autotunnels voor doorgaand verkeer onder het toekomstige Operaplein, een tramlijn naar de noordelijke Leien, een ondergrondse parking en fietsenstalling en een volledig vernieuwd premetrostation Opera. De knip in de Leien zou normaal gezien begin 2019 worden opgeheven en het hele project zou afgerond zijn in juni 2019.

De heraanleg van de Noorderleien veroorzaakt een van de grootste werven in de Antwerpse binnenstad in jaren. Samen met nieuwe tramlijnen op het Eilandje en de werken op de Italiëlei moet de heraanleg van het Operaplein tot een vlotter en veiliger tram- en autoverkeer van en naar het noorden van de Antwerpse binnenstad leiden. De werken zijn al bijna twee jaar bezig.

Slim naar Antwerpen

Omwille van het project Noorderlijn en andere lopende en geplande werven zoals die van de Oosterweelverbinding heeft de stad het project Slim Naar Antwerpen in het leven geroepen. Dat moet zoveel mogelijk mensen ertoe brengen niet met de wagen de stad in te rijden, of toch zeker niet tijdens de spitsuren. Wie toch absoluut met de wagen de stad in moet, kan het best zo lang mogelijk op de Antwerpse ring of de Singel blijven en vervolgens de juiste toegangsweg kiezen op basis van speciaal daarvoor aangebrachte signalisatie.