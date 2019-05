Eén jaar na schietpartij Luik: honderden mensen brengen hulde aan slachtoffers kg

29 mei 2019

14u45

Bron: Belga 0 Ongeveer vijfhonderd mensen, onder wie minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens, hebben deze morgen hulde gebracht aan de drie slachtoffers die vorig jaar in Luik werden gedood door schutter Benjamin Herman.

Bij de aanslag op 29 mei 2018 schoot Benjamin Herman, een gevangene op penitentiair verlof, drie mensen neer in Luik: politieagenten Soraya Belkacemi en Lucile Garcia, en Cyril Vangriecken, een 22-jarige jongeman die toevallig voorbijreed in de wagen.



Herman zelf werd door de politie doodgeschoten nadat hij een school was binnengevlucht.

“Blind geweld”

Het eerbetoon was pakkend, stil en doordrongen van de waardigheid van de families van de slachtoffers, die "het slachtoffer [werden] van het blinde geweld van terrorisme" volgens Christian Beaupère, korpschef van de politie van Luik.



Ook afgevaardigden van de Luikse autoriteiten en een driehonderdtal politieagenten tekenden present op het eerbetoon. De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, nam het woord om voor een herfinanciering en reorganisatie van de hele veiligheidsketen te pleiten.