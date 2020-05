Exclusief voor abonnees

Eén jaar na moord op Julie Van Espen schrijven vriendinnen pakkende brief: “Julie zou niet toelaten dat we triest zijn”

Annick Grobben

02 mei 2020

09u33

8

"Als er iemand was die ons absoluut gelukkig wou zien, was jij het wel." Het is maar één van de vele prachtige zinnen uit een open brief die Monique Theunissen (24) en Claire Van Roey (23) schreven aan hun goeie vriendin Julie Van Espen, de studente uit Schilde die op 4 mei vorig jaar langs het Albertkanaal in Antwerpen van haar fiets werd gesleurd en vermoord. "Ze was zo sterk dat zelfs wij, ondanks het verdriet, nog met een lach in het leven staan."