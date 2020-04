Eén jaar na moord Julie Van Espen getuigt de oom van Steve Bakelmans bij ‘Telefacts’: “Hij voelde zich altijd onderdrukt”

27 april 2020

19u26

Julie Van Espen verdween op 4 mei toen ze met de fiets onderweg was van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken. Twee dagen later werd haar lichaam tijdens een zoekactie gevonden in het Albertkanaal. Diezelfde dag werd Steve Bakelmans geïdentificeerd als verdachte en opgepakt.