Eén jaar na het VN-migratiepact: weinig tot geen juridische impact

10 december 2019

07u22

Bron: VRTNWS 14 Een jaar geleden werd in Marrakech het VN-migratiepact ondertekend door 164 landen, waaronder België. Voor N-VA, felle tegenstander van het pact omdat het voor een forse toestroom van migranten en asielzoekers zou zorgen, was het de reden om uit de federale regering te stappen. VRTNWS onderzocht een jaar na de ondertekening de impact die het pact had op de asielaanvragen in ons land, en kwam tot de vaststelling dat er nauwelijks tot geen verschil merkbaar is.

Eerder deze maand haalde Theo Francken (N-VA) in een toespraak op het congres van het Nederlandse Forum voor Democratie, de rechts-populistische partij van Thierry Baudet nog uit naar het VN-migratiepact. Hij schetste er hoe “onze geliefde ngo’s”, “activistische rechters” en “internationale bureaucraten” het via rechtspraak en verdragen steeds moeilijker maken om een migratiebeleid te voeren, om bijvoorbeeld geredde bootvluchtelingen terug naar de Afrikaanse kust te brengen.

Niet-bindend

VRTNWS onderzocht de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistigen, waar beslissingen over asiel of verblijfsrecht kunnen aangevochten worden. In slechts twee arresten van de Raad was een verwijzing naar het Migratiepact terug te vinden, in geen van die arresten werd het Migratiepact ingeroepen als juridisch argument.

Volgens professor Internationaal Recht Jan Wouters (KU Leuven) is dat niet verwonderlijk, aangezien het pact niet-bindend is voor de ondertekenende landen. “De niet-inroepbaarheid van het Migratiepact zit ingebakken in het pact. De tekst van het pact is niet-bindend voor de lidstaten.”, legt hij uit aan VRTNWS. “Een rechter zal er zich waarschijnlijk wel voor hoeden om zulk argument te gebruiken. Het pact dient niet om ingeroepen te worden voor de rechter, het is bedoeld als een kader voor samenwerking om migratie ordelijker en veiliger te laten verlopen.”

Toestroom neemt af

Tegenstanders van het pact vreesden vooral dat het ervoor zou zorgen dat het zou zorgen voor een grotere toestroom van migranten richting Europa en de Verenigde Staten. De cijfers die op dit moment beschikbaar zijn, spreken ook dat tegen. De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR telde dit jaar al 115.000 aankomsten via de belangrijkste toegangspoort, de Middellandse zee. In 2018 waren dat er nog ruim 141.000.