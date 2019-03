Een jaar mystery calls zonder resultaat DM

25 maart 2019

05u00 3 Bijna een jaar nadat het gebruik van mystery calls tegen arbeidsmarktdiscriminatie mogelijk gemaakt werd, is de techniek nog nooit gebruikt.

Mystery calls inzetten betekent dat sociale inspecteurs zich bij bedrijven onder een valse identiteit voordoen als klanten of sollicitanten. Bedoeling is discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen, door bijvoorbeeld na te gaan of mensen van buitenlandse origine minder kans maken bij een vacature.

De wet bepaalt dat een jaar na de invoegetreding, op 1 april, een evaluatie aan het parlement moet bezorgd worden. Die evaluatie zal kort zijn. De mystery calls werden nog geen enkele keer gebruikt. Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zijn er wel vier dossiers lopende "waarin mystery calls ingezet zijn of zullen worden."

Een deel van de oorzaak moet gezocht worden bij het juridisch kader. Inspecteurs zijn verplicht om zich te identificeren bij controles. Wanneer ze zich bij mystery calls onder een valse naam of met een vals diploma aanbieden, overtreden ze dus de wet. Om dat euvel op te lossen, was er eerst een omzendbrief nodig en die heeft lang op zich laten wachten. Maar nu die er is, blijft de drempel voor het gebruik van mystery calls erg hoog. Zo kan het pas nadat er eerst klachten of meldingen binnenliepen over het bedrijf.

Quasi bewijs

De wet is door al die randvoorwaarden de facto onuitvoerbaar, zegt Sarah Scheepers van het platform Praktijktesten Nu. "Er moet eerst quasi bewijs zijn van discriminatie. Maar dat bewijs verzamel je pas met mystery calls." (DM)