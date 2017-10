Een jaar cel voor verkrachting van man in Heverleebos KVE

20u44

Bron: Belga 0 thinkstock De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 30-jarige man veroordeeld tot een jaar cel voor de verkrachting van een toen 19-jarige man in Heverleebos in Leuven in de nacht van 21 juli 2015.

Het slachtoffer was de avond voordien op stap geweest in Leuven. Hij wilde er blijven slapen maar veranderde van gedacht en trok in het holst van de nacht te voet naar de ouderlijke woning in buurgemeente Oud-Heverlee. Hij nam daarvoor de kortste weg, die leidt door Heverleebos.



Daar stootte hij op Robin D. (30) uit Leuven. Het slachtoffer verweerde zich heftig en kon de vlucht nemen. Hij stuurde een sms naar zijn vriendin dat hij verkracht was. Zijn ouders vonden hem wenend in bed.



Volgens de beklaagde stemde het slachtoffer in met het contact maar de rechtbank wees die versie af en stelde dat D. misbruik maakte van de dronken toestand van zijn slachtoffer. Hij kreeg een jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Hij werd voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 3.000 euro. Zijn ouders stelden zich eveneens burgerlijke partij en kregen 500 euro toegewezen.





