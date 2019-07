Exclusief voor abonnees

Een huis is de voorbije drie maanden gemiddeld 10.000 euro duurder geworden. Hoe komt dat?

Vraag is groter dan aanbod doordat beleggers geld in vastgoed steken

PHILIPPE GHYSENS

23 juli 2019

17u59

Een huis is de voorbije drie maanden alweer gemiddeld 10.000 euro duurder geworden. En het einde van de prijsstijgingen is nog niet bereikt. Hoe dat komt? Beleggers steken hun geld steeds vaker in bakstenen. Bovendien zijn huizen ook betere ‘producten’ geworden. “Een gsm kostte tien jaar geleden ook maar de helft van nu, maar kijk eens wat je allemaal extra krijgt”.