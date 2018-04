Een horloge na 30 jaar dienst: nog van deze tijd? Juweliers krijgen pak minder aanvragen dan vroeger Celien Moors

25 april 2018

17u49 1 De Nationale Bank schreef een openbare aanbesteding uit van meer dan een half miljoen euro om horloges aan te kopen voor personeelsleden met 30 jaar dienst, 1.000 euro per pols. Is die traditie nog wel van deze tijd? Volledig verdwenen is ze niet uit onze bedrijven, al moeten juweliers op een pak minder aanvragen rekenen dan vroeger.

Het had een naam, vroeger: horlogekesdag. De dag dat het bedrijf een aantal personeelsleden na 25 jaar dienst in de bloemetjes zetten, en ze vanaf dan een met een gouden – of vergulden - Omega rond de pols liepen, datum van indiensttreding en de eigen naam aan de achterkant gegraveerd. Uit verschillende modellen hadden de werknemers mogen kiezen, als erkenning, bedankje, een beloning voor al die jaren trouwe dienst. Zelfs nu ziet beschouwt de Nationale Bank, net zoals ze al 50 jaar doen, het uurwerk als een waardevol jubileumgeschenk. Voor een bedrag van 520.000 euro zoekt het juweliers die de komende vier jaar horloges wil leveren voor personeelsleden die 30 jaar in dienst zijn. Elk horloge zal een waarde hebben van 1.000 euro, zonder inscriptie. “Veel bedrijven hebben een traditie van het geven van horloges”, verduidelijkt Geert Sciot van de Nationale Bank. “De gemiddelde leeftijd van onze werknemer is 54 jaar, dus de komende jaren zullen we er heel wat afzwaaien. Ook zij zien een horloge als een waardevol en speciaal cadeau. Dat is het sowieso: voor mijn communie kreeg ik er ook een, net zoals veel klasgenoten.”

