Eén hectare bosgebied afgebrand in Mol-Postel Toon Verheijen

20 juli 2018

17u35

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een bosgebied van ongeveer één hectare is deze namiddag uitgebrand in Mol-Postel. Woensdagnacht ging er ook al eens twee hectare in vlammen er bijna vlak naast.

Het vuur werd opgemerkt door een voorbijganger. "We waren er net op tijd bij om het vuur tegen te houden voor het kon overslaan naar een volgend groot gebied", zegt Eddy Goossens van de Brandweerzone Kempen. "Het was een grote vuurzee. Gelukkig kregen we het snel onder controle."

De oorzaak is moeilijk te bepalen, maar voorlopig wordt de brand gecatalogeerd als een verdachte brand. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

De brandweerzone Kempen kreeg hulp van de zone Taxandria en van de collega's uit Nederland. In totaal was een tachtigtal brandweerlui enkele uren in de weer.