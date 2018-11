Dela Gesponsorde inhoud Een handgeschreven kaartje, een tekening

15 november 2018

De juiste woorden vinden bij een afscheid is allesbehalve evident. Dan is een voorgedrukt rouwkaartje al snel een logische keuze. Toch troost een persoonlijke boodschap meer dan een kant-en-klare afscheidstekst.

‘We hebben geen taal om het over pijn te hebben’, vond Virginia Woolf. De Britse schrijfster mag dan wel geworsteld hebben met het vinden van de juiste woorden, één ding staat vast: een paar troostende woorden in moeilijke tijden verlicht het verdriet. Maar die woorden vinden, blijkt lastig. Want hoe omzeil je standaarduitdrukkingen als ‘veel sterkte gewenst’ of ‘innige deelneming’? Hoe pen je iets origineels neer? Misschien ben je zelfs bang om op zo’n moeilijk moment ongewild de dingen neer te schrijven die verkeerd overkomen.

Laat van je horen…

Net daarom kies je net als velen voor een voorgedrukt rouwkaartje. Of… je schrijft niets, waarna je spijt krijgt dat je niets van je hebt laten horen.

Het gaat om het gebaar, hou dat altijd in je achterhoofd. Dat woordje van steun betekent hoe dan ook veel voor wie rouwt. Liever een voorgedrukt kaartje of een standaarduitdrukking dan helemaal niets, want het doet nu eenmaal pijn om iemand niet te horen in emotioneel moeilijke tijden.

Handgeschreven troost

Toch gaat een persoonlijke boodschap extra troosten. Je nam immers tijd en moeite om even stil te staan bij het verdriet. Je laat voelen dat je denkt aan iemand, dat je meeleeft. Hoe je dat precies verwoordt, maakt eigenlijk niet zo veel uit: je handschrift en je eigen woorden maken het medeleven écht.

Een paar tips voor handgeschreven troost:

- Denk eerst rustig na over wat je precies wil schrijven en wik je woorden op een blanco blad. Hou de nabestaande in gedachten en schrijf vooral hoe je zou spreken tegen de persoon die je wil troosten.

- Een mooie herinnering delen, helpt. Een typerende uitspraak, iets dat jullie samen hebben meegemaakt, een karaktertrek waar je van hield…

- Misschien vind je de juiste woorden niet? Waarom schrijf je dat dan niet? Verdriet, pijn, onmacht vallen dan ook moeilijk in woorden te vatten en soms zijn er simpelweg even geen woorden voor…

- Mogelijk ben je beter in het tekenen van je emoties. Iets eenvoudigs als een bloem met een neerdwarrelend blaadje bijvoorbeeld. Of misschien zegt een bootje op het water wel helemaal wat jij op dat moment voelt.

- Of je leent de woorden van iemand anders: een gedicht, een paar zinnen uit een favoriete song… Ook een quote van een bekend persoon of een passende wijsheid kan je inspireren om nog wat eigen woorden toe te voegen.

- Kom je toch niet veel verder dan een standaardzinnetje, laat dan het rouwkaartje het verschil maken. Er is ontzettend veel keuze, je vindt vast een kaartje dat perfect bij de persoon in kwestie past.

- Geef je het rouwkaartje persoonlijk af? Weet dan dat je gerust een stilte mag laten vallen. Ook met je lichaamshouding, je gezichtsuitdrukking, je ogen en je handdruk of knuffel toon je: ik ben er voor je, vertel maar als je wil

Zo kan het ook…

Trouwens, niet alleen een handgeschreven kaartje is een optie. Krijg je die mooie woorden niet op papier maar wil je wel iets persoonlijks geven? Kies dan bijvoorbeeld voor een mooi boekje met troostende gedichten. Een tekening van je kind. Een plantje of gewoon zaadjes om nieuw leven te planten. Een zakdoek met troostende woorden op geborduurd…

En natuurlijk troost ook eten. Onderschat het belang niet van een pot verse soep, zelfgebakken koekjes of een lekkere ovenschotel. Ook daarmee zeg je woordeloos: ik wil er voor je zijn en dat gevoel smaakt sowieso zoet.

Inspiratie nodig?

Wanneer je droevig bent

Kijk dan opnieuw in je hart

En je zal zien dat je weent

Om wat je vreugde heeft gebracht

- Kahlil Gibran -

Meer rouwteksten vind je op de website van Dela. Bovendien geeft dé uitvaartspecialist in België een antwoord op tal van vragen rond afscheid, zoals: hoe vind ik een begrafenisondernemer? Wat kost een uitvaart? Is een motoruitvaart een optie? En hoe kies ik de gepaste muziek? Kortom, inspiratie voor alle stappen voor, tijdens en na de uitvaart.