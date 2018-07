Een glas water, koude cola of een warme tas thee? Welk drankje lest de dorst het best? Annick Wellens

23 juli 2018

15u39 8 Geplaagd door de hitte zoeken velen wanhopig naar het meest verkoelende en dorstlessende drankje. Het is trouwens beter om je niet door dorst te laten leiden, dan is het al een beetje te ver gekomen. Preventief drinken is de boodschap. Maar hoeveel en wat dan?

Dorst hebben, is eigenlijk een uitdrogingsverschijnsel. Eenmaal je een plakkende mond hebt en het gevoel dat je nu echt moet drinken, heb je ongeveer twee procent van je lichaamsgewicht aan vocht verloren. Wanneer er minder vocht doorheen de bloedbaan stroomt, zenden neuronen noodsignalen uit naar onze hersenen: “Drink. Je hebt het nodig!”

Er bestaat trouwens een simpele formule om te berekenen hoeveel water je per dag moet drinken (lichaamsgewicht vermenigvuldigd met dertig milliliter). Het resultaat is geen vaststaand gegeven, maar wel een goed referentiepunt.

H2O

Het menselijk lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Het is met andere woorden logisch dat een vervelend gevoel je overvalt wanneer je dorst hebt. Op zo’n momenten is het beste advies om gewoon water te drinken. Tenslotte werkt H2O, het meest simpele drankje op aarde, nog steeds het meest hydraterend.

Op zoek naar een extra verkoelend effect? Dan kan je er ijsblokjes aan toevoegen. Al verliest water zo voor een stuk de onmiddellijke hydraterende werking, je lichaam moet de vloeistof immers eerst opwarmen voordat die volledig kan worden opgenomen.

Een tragere opname van water maakt natuurlijk geen wereld van verschil. Enkel wanneer je echt snakt naar wat vocht, zal je lichaam je sneller dankbaar zijn na een glas water op kamertemperatuur. Enkele druppels citroensap zorgen volgens experts voor een extra verfrissend effect.

Warme tas thee

Raar maar waar werkt een warme tas thee verfrissend. Voedingsexperts leggen uit waarom en eigenlijk is het erg simpel: door de hitte van het drankje start je te transpireren waarna het vocht verdampt en de lichaamstemperatuur daalt. Dat is een efficiënte methode om af te koelen en eentje die het lichaam zelf al voorziet bij een te hoge lichaamstemperatuur.

Het nadeel is wel dat een tas thee geen psychologische voldoening zal geven. Daar wint water van thee, al ga je er normaliter niet van zweten.

Een frisse pint

Wat in ieder geval geen goed idee is op een snikhete dag? Alcoholische dranken kunnen veel teweeg brengen, maar hydrateren doen ze niet. Bier bestaat bijvoorbeeld voor ongeveer negentig procent uit water, maar de alcohol zorgt ervoor dat de nieren het vocht sneller afvoeren waardoor zulke dranken een uitdrogend effect hebben. De toiletbezoekjes worden zonder enige twijfel talrijker naarmate de alcohol naar je hoofd stijgt.

Als je toch niet kan weerstaan aan een goedgevuld glas bier, drink je meteen daarna beter een glas water. Door voldoende afwisseling is de dehydratatie misschien minder ernstig waardoor de daaropvolgende kater niet immens moet zijn.

Frisdranken

Suikerrijke drankjes zijn eigenlijk nergens goed voor. Het is slecht voor je tanden, de suiker maakt je dik, is slecht voor hart- en bloedvaten en vergroot de kans op diabetes. Daar komt nog eens bij dat de suiker je lichaam dehydrateert. Een studie verschenen in American Psysiological Society, bewijst dat de aanwezige suikers ervoor zorgen dat je meer dorst krijgt. Bovendien verhogen ze de kans op nierstenen. Dat glas cola sla je dus beter over volgens voedingsexperts. Als je toch zin hebt in een zoet drankje geven ze als tip mee om een klein glas te drinken. Water met een smaakje is nog een tweede en gezonder alternatief.

Conclusie

Drink met mate, behalve bij water. En drink voordat je dorst hebt. Als je van jezelf weet dat je daar niet zo goed in bent, helpt het om een literfles voor je neus te zetten. Je zal er automatisch vaker van drinken. Zeker bij warm weer.