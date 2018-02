Eén gewonde nadat trein op auto botst in Gent WSG

28 februari 2018

14u16

Bron: Eigen berichtgeving 18 In Gent is een auto deze middag aangereden door een trein. Het incident gebeurde aan de spoorwegovergang nabij de Afrikalaan, ter hoogte van meubelzaak Weba. De bestuurster is zwaargewond, maar buiten levensgevaar, afgevoerd.

Het incident gebeurde rond 12.30 uur deze middag op de brede overweg tussen de Afrikalaan en de Vliegtuiglaan, waar vier spoorlijnen lopen. De auto stond stil op één van de sporen toen de slagbomen al naar beneden waren. De trein die er op dat moment aankwam, kon niet op tijd stoppen en ramde de auto.

Aanvankelijk werd gemeld dat de bestuurster zwaargewond raakte, maar ze zou met lichte verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Er zaten een dertigtal passagiers op de trein die op weg was naar Gent-Dampoort. Voor hen werd een vervangbus voorzien. De spoorwegovergang werd heel even afgesloten, maar is opnieuw vrij. De trein kon na inspectie wegrijden.