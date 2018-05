Eén gewonde bij brand in appartement in Sint-Pieters-Leeuw

06 mei 2018

10u17

Bron: Belga

Bij een brand in een appartementsblok aan de Oeverbeemd in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) is zaterdagnacht kort na middernacht één persoon gewond geraakt. Deze werd met lichte brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.