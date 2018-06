Eén gerecht, vier prijzen: in dit Belgische restaurant kiest klant zélf hoeveel hij betaalt HA

Eén gerecht, vier prijzen. En de klant kiest na de maaltijd zelf hoeveel hij betaalt. Dat is het concept achter Fresh and Joy, een restaurant dat in april de deuren opende in Namen.

Bij Fresh and Joy in Namen zweren ze bij kwaliteit. Uitbaters Philippe en Marie nemen een risico door een menukaart met verschillende prijzen voor eenzelfde bord aan te bieden, maar ze vertrouwen erop dat de klant naar eer en geweten in de buidel zal tasten.

En de praktijk bewijst niet anders. "Wanneer klanten tevreden zijn over een gerecht, betalen ze ook meer." Het duo geeft toe: "Wanneer iedereen de minimumprijs zou betalen, dan mochten wij de boeken toedoen." Maar dat is niet het geval. "Het is een manier om het bewustzijn van de consument te vergroten. Als iemand verse producten wil eten, moet die bereid zijn daarvoor een prijs te betalen."

Het is een spel, zeggen Philippe en Marie. Zolang de mensen bereid zijn het spel te spelen, kunnen wij goede producten blijven serveren. Bovendien: "Als de klanten de maaltijd niet lusten, willen we dat weten. Dat heeft ons de kans om te verbeteren." Op die manier werden verschillende gerechten al bijgeschaafd.

Soortgelijke restaurants werden al uit de grond gestampt in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Fresh and Joy is een primeur voor ons land. Het eethuis opende op 17 april de deuren in de Rue Saint-Jacques 11 in Namen.