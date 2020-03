Een federaal rampenplan: wat is dat en wat houden de maatregelen in? Fleur Mees

12 maart 2020

18u13 298 De kans bestaat dat er na de Nationale Veiligheidsraad vanavond een federaal rampenplan afgekondigd wordt. Het was vandaag Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) die het ballonnetje van een ‘federale fase’ opliet. Een federaal rampenplan brengt de coördinatie van het coronavirus volledig terug op het federale niveau. Maar wat is een federaal rampenplan juist? En wat houden de maatregelen in?

De vraag van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om een ‘federale fase’ te starten komt er op vraag van de provincies, zegt hij. In principe zouden de provinciegouverneurs ook een eigen provincierampenplan kunnen afkondigen. Maar dat zou ervoor kunnen zorgen dat de maatregelen in pakweg Limburg anders zijn dan in West-Vlaanderen. Om dat te vermijden, wil Jambon dus dat het niveau hoger de coördinatie opneemt: de federale regering dus, omdat het coronavirus het héle land in de ban houdt en treft. Premier Sophie Wilmès (MR), minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en vooral minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) krijgen met een federaal rampenplan volledig de touwtjes in handen.

Wat er vanavond om 18 uur op de Nationale Veiligheidsraad gezegd gaat worden, is voorlopig nog geheim. Premier Wilmès liet in de Kamer al optekenen dat ze verdere maatregelen niet uitsluit, maar dat zal enkel gebeuren “indien de nieuwe maatregelen aanbevolen zijn door de wetenschappelijk experts.” Moest er vanavond geen federaal rampenplan afgekondigd worden, dan zijn er Vlaamse provincies die de provinciale fase zullen afkondigen, klinkt het bij het kabinet-Jambon.

Wat is en doet een federaal rampenplan?

Met een federaal rampenplan komt de coördinatie van de bestrijding van het coronavirus volledig in handen te liggen van de federale regering. Wat zij beslist, zal meteen in heel het land geldig zijn. De beslissingsmacht stapt in feite een trapje hoger dan ze nu is: tot nu lag die in handen van de burgemeesters en de gouverneurs. De spilfiguren in een federaal rampenplan zullen premier Sophie Wilmès en minister van Volksgezondheid Maggie De Block zijn, met een glansrol voor minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Het feit dat er één richtlijn uitgestuurd kan worden, zou voor snelle, eenduidige en efficiënte communicatie moeten zorgen en uniforme maatregelen over heel het land. Geen situaties meer waarin de Waalse rusthuizen in lockdown gaan en de Vlaamse gewoon bezoek mogen blijven ontvangen dus. Het betekent ook dat de federale regering meer mag doen dan alleen adviezen geven. In feite wordt hun wil wet.

Wat zijn de concrete maatregelen van een federaal rampenplan?

De maatregelen en gevolgen van een federaal rampenplan zijn afhankelijk van de situatie. Er is bijvoorbeeld een federaal rampenplan voor terreur, een pandemie, een natuurramp en andere acute crisismomenten. De concrete uitwerking is dan ook verschillend en de federale regering kan zelf beslissen hoever ze in haar maatregelen gaat.

Gaan alle scholen de deuren sluiten? Moeten alle evenementen afgelast worden? Moeten cafés en restaurants hun deuren sluiten? Kan een bezoek naar een museum, een pretpark of een zwembad nog? Zullen de treinen en bussen nog blijven rijden? Dat is allemaal koffiedik kijken, maar na de Nationale Veiligheidsraad zullen de bevoegde ministers meer uitleg geven.

De stad Antwerpen is zich ondertussen al aan het voorbereiden op een federaal rampenplan. De maatregelen kunnen als een spiegel dienen voor wat er straks in heel het land kan volgen: alle niet-noodzakelijke dienstverlening zoals sportinfrastructuur, musea, bibliotheken,... sluit de deuren. Alle evenementen worden tot het einde van de maand afgelast. Maar er blijft ook een groot deel van het openbare leven doorgaan: scholen en kinderopvang blijven gewoon geopend, de afvalophaling blijft gebeuren, parken en begraafplaatsen kunnen ook nog bezocht worden. De politie, de brandweer en ziekenhuizen blijven ook op volle kracht werken. Cafés en restaurant zijn privé, de beslissingskracht ligt daarvoor bij de federale regering.

Met een federaal rampenplan komt ook een financieel prijskaartje. Als er een federaal rampenplan wordt afgekondigd, kan er ook beroep gedaan worden op federale schadevergoedingen. Een bedrijf dat het moeilijk heeft door het coronavirus, kan daarna aankloppen bij de federale overheid voor een schadevergoeding. Denk hier bijvoorbeeld aan hevige hagelstormen die de fruitteelt vernietigen: de fruitboeren kunnen achteraf aankloppen bij hun gemeente of bij de Vlaamse overheid om een compensatie te vragen.