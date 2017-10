Een extraatje van 130 euro voor 95.000 verpleegkundigen IVDE

08u34 3 thinkstock Op het einde van het jaar krijgen 95.000 verpleegkundigen uit de private zorgsector een extraatje van 130 euro bruto. Dat hebben minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) beslist.

De twee timmeren al een tijdje aan een sociaal akkoord voor de federale private zorgsector, dat de loon- en arbeidsvoorwaarden regelt voor de komende vier jaar. Een belangrijk pijnpunt: wie een hoger diploma heeft, verdient nog steeds meer voor dezelfde job dan een collega met een lager diploma. Dat wil de regering aanpassen, maar dat betekent voor sommigen een loonsverhoging en kost dus geld.



De regering had dit jaar al 50 miljoen euro voorzien, maar Peeters en De Block kwamen gisteren pas met een 'ontwerpakkoord' - veel later dan voorzien. Gevolg: de lonen worden dit jaar allicht niet meer aangepast, want werkgevers en vakbonden moeten er zich ook nog over buigen. Die 50 miljoen wordt niet opgepot, maar verdeeld over alle 95.000 verpleegkundigen in de private zorgsector: zij krijgen een premie van 130 euro bruto. Dat bevestigt het kabinet van De Block, dat niet meer details kwijt wil. "Omdat we alle kansen willen geven aan het overleg."



Vraag is wat Peeters en De Block met de rimpeldagen - verlofdagen voor werknemers ouder dan 45 - willen aanvangen. Maggie De Block wil die leeftijdsgrens optrekken naar 50 jaar en geen rimpeldagen meer toekennen aan mensen in een administratieve functie, maar dat is voor de bonden onbespreekbaar.