Een echte 'overwinnaar': na Machu Picchu op protheses, doet Hannelore nu gooi naar wereldrecord Fien Tondeleir

04 april 2018

In september vorig jaar zagen we haar nog samen met Koen Wauters naar Machu Picchu trekken in 'Over Winnaars', maar nu gaat Hannelore Vens (28) een nieuwe uitdaging aan. Het meisje, dat haar beide benen verloor toen ze onder een trein terechtkwam, zal op 22 april meedoen aan de marathon van Antwerpen. Yves Dedapper (45) uit het Oost-Vlaamse Hansbeke, een ultraloper, zal haar 42 kilometer duwen in haar rolstoel. De twee zullen proberen het wereldrecord - momenteel op 3u36 - te verbreken. "Yves contacteerde me in januari. Hij wil me binnen een tijd van 3u30 over de eindstreep krijgen", zegt Hannelore.

De ultraloper is niet aan zijn proefstuk toe: hij duwde voor De Warmste Week van Studio Brussel al een rolstoel van Oostende naar Wachtebeke - een afstand van 150 kilometer. "Zwaar, maar er waren geen tijdslimieten. Yves' snelste marathontijd is 2u48. Nu oefent hij nog zonder rolstoel, vanaf volgende week gaan we samen rondjes lopen zodat hij perfect weet welke houding hij moet aannemen." De rolstoel kreeg intussen ook een extra steunstuk zodat de handvatten hoger liggen.

Hannelore zelf maakt nog altijd actief gebruik van de 'slimme protheses' die ze kreeg dankzij een inzameling van deze krant en Qmusic: onlangs trok ze twee weken door Nicaragua. "Een zware reis, maar niet zo zwaar als de Machu Picchu beklimmen", lacht ze aan de telefoon. Op straat krijgt ze nog altijd positieve reacties. "Onlangs kwam een vrouw naar me: 'Jij hebt het aangedurfd een korte broek of rok te dragen met beenprotheses, nu durf ik dat ook.' Voor velen ben ik blijkbaar een rolmodel geworden."