Een dode bij vechtpartij tussen transmigranten in Wetteren

12 september 2018

10u20

Bron: eigen berichtgeving, belga 89 In Wetteren is vannacht een dode gevallen bij een vechtpartij tussen transmigranten op de snelwegparking van de E40. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een dodelijk slachtoffer viel maar kan nog geen details geven over de omstandigheden.

De feiten gebeurden rond 1 uur op de parking van de E40 in Wetteren, waar in het verleden al mensensmokkelbendes opgerold zijn. Het slachtoffer is een transmigrant uit Eritrea die neergestoken werd.

De politie en het parket zijn ter plaatse en er is een gerechtelijk onderzoek gestart. Er werd een wetsgeneesheer aangesteld en het labo van de federale politie voert een sportenonderzoek uit. De snelwegparking is afgesloten. Verschillende vrachtwagenchauffeurs worden verhoord als getuigen. Het is nog niet duidelijk of er iemand opgepakt is.

Vrachtwagen

Vandaag heeft de politie dan weer een groep migranten afkomstig uit Eritrea onderschept. Ze hadden zich verscholen in een vrachtwagen van een elektronicaketen. De chauffeur merkte 's ochtends een vijftiental mensen op toen hij zijn lading wou afzetten in de industriezone van Leuze-en-Hainaut, tussen Bergen en Doornik. "Het gaat om zeven vrouwen en zeven mannen, onder wie drie minderjarigen. Iedereen werd administratief aangehouden, zodat we hun identiteit kunnen controleren", zegt korpschef David Deladrier van de politiezone Leuze-Beloeil.

Tijdens de controle gaat de politie na of de migranten eerder al eens onderschept werden in België en of de minderjarigen vergezeld zijn van hun ouders. Als dat niet het geval is, wil men hun onder voogdij plaatsen. De personen krijgen eten en drinken in de politielokalen en de Dienst Vreemdelingenzaken wordt op de hoogte gebracht, dixit de korpschef.