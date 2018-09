Eén dode bij twee ongevallen op Brusselse buitenring: snelweg urenlang afgesloten, één rijstrook vrijgemaakt

03 september 2018

06u09

Bron: VRT - Vlaams Verkeerscentrum - Belga 364 Op de buitenring rond Brussel is omstreeks 11.45 uur ter hoogte van Wemmel één rijstrook vrijgemaakt, nadat de snelweg er deze ochtend volledig versperd raakte als gevolg van twee verkeersongevallen. Bij het tweede ongeval is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De midden- en rechterrijstrook blijven nog versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de hele omgeving te vermijden.

Er staan files in beide richtingen op de ring. Zo is het op de buitenring meer dan een uur aanschuiven. De aansluiting van de A12 op de buitenring was een tijd afgesloten, maar is nu opnieuw vrijgemaakt. Een kijkfile op de binnenring strekt zich uit tot Ternat, waardoor het ook daar nog 40 minuten aanschuiven is. Ook het onderliggende wegennet in een aantal gemeenten (bv. Jette, Ganshoren, Wemmel en Strombeek) is verzadigd.

Plaatselijk verkeer op de buitenring moet de snelweg verlaten via uitrit 9 aan het UZ Jette. Er is een omleiding tot het knooppunt Groot-Bijgaarden, waar het weer mogelijk is om de snelweg op te rijden. Verkeer op lange afstand wordt aangeraden de reisroute aan te passen. Zo krijgen mensen die van Hasselt naar Gent moeten het advies om via Antwerpen te rijden.

Dodelijk slachtoffer

Het eerste ongeval gebeurde rond 4.20 uur, klinkt het bij de federale politie. Daar was slechts één voertuig bij betrokken. De bestuurder van het voertuig werd naar het ziekenhuis gebracht, maar over zijn toestand is voorlopig niets bekend. In de staart van de file die door het ongeval was ontstaan, kwam het tot een tweede ongeval. Daarbij waren drie vrachtwagens betrokken. Twee trucks vlogen bij het ongeval in brand. Een van de vrachtwagenchauffeurs liet daarbij het leven.

Ter hoogte van de plaats van het ongeval zijn takelwerkzaamheden aan de gang, maar het is nog onduidelijk hoe lang die zullen duren.

update #R0 ongeval op de buitenring in Jette. De weg is er volledig versperd. De hinder zal nog enige tijd duren.

update #R0 ongeval op de buitenring in Jette. De weg is er volledig versperd. Volg de omleidingen. Nu al bijna 1 uur file. De hinder zal nog lang duren.

Door een ongeval is de #R0 buitenring rond Brussel volledig versperd ter hoogte van Jette. Je kan een lokale omleiding volgen via de Tentoonstellingslaan naar Koekelberg en vervolgens de Keizer Karellaan richting Groot-Bijgaarden.

#R0 update Jette op de buitenring. Er is één rijstrook vrijgemaakt.