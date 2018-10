Eén dag spijbelen doet kans op slagen al dalen RA

06 oktober 2018

05u53 0 Er is een lineair verband tussen spijbelen en zittenblijven. Per extra dag dat een leerling onwettig afwezig is, neemt de kans dat hij of zij dat schooljaar slaagt af. Dat blijkt uit een analyse van het Steunpunt Onderwijsonderzoek.

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) namen VUB-sociologen Gil Keppens en Bram Spruyt het spijbelgedrag van leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs in het schooljaar 2014-2015 onder de loep. Uit de studie, die De Morgen kon inkijken, blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren dat jaar geen enkele dag onwettig afwezig was. Aan het einde van de rit was 70% van die groep geslaagd. Slechts 2% moest het jaar overdoen.

Opmerkelijk is dat het aantal A-attesten bij elke spijbeldag gradueel afneemt en het aantal C-attest stijgt. Bij de leerlingen die 9 halve dagen zonder toestemming wegbleven, mocht bijvoorbeeld amper 49% door naar het volgende jaar, terwijl ruim 8% moest dubbelen. Van de groep met 18 halve spijbeldagen slaagde nog maar 36% en bleef 13% zitten.

"Onschuldig afwezig zijn bestaat niet", zegt Gil Keppens. "We moeten op die nagel blijven kloppen. Elke dag spijbelen is er één te veel. Het zorgt voor een leerachterstand en die kan weer uitmonden in zittenblijven of vroegtijdig schoolverlaten. Het is de eerste keer dat we dat verband zo duidelijk zien."

In het schooljaar 2016-2017 waren 35.107 leerlingen uit het secundair onderwijs minstens 15 halve dagen niet op school.

