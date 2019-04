Een dag na dodelijk ongeval Koekelberg: zelfs politiewagen rijdt over fietspad Redactie

02 april 2019

14u06

Bron: VTM Nieuws 0 Een ploeg van VTM Nieuws maakte gisteren beelden aan het zebrapad waar zondag een jonge vrouw doodgereden werd. Op de beelden is te zien hoe zelfs een politievoertuig over het fietspad rijdt. Het Brussels gewest kondigde al paaltjes aan ter hoogte van het fietspad. Burgemeester Laaouej (PS) eist een “disciplinaire procedure” en wil nultolerantie.

Zondag kwam in Koekelberg een dertigjarige vrouw om het leven toen ze op het zebrapad de straat overstak. Ze werd aangereden door een negentienjarige chauffeur met een voorlopig rijbewijs. Hij haalde langs het fietspad twee wagens in die gestopt waren voor de jonge vrouw.



Terwijl een ploeg van VTM Nieuws beelden maakte op de plek van het ongeluk, was de ploeg getuige van een politieauto die over het fietspad reed.

De burgemeester wil dat de agenten worden geïdentificeerd en wil een “disciplinaire procedure”. Hij pleit ook voor nultolerantie en extra verkeersboetes. Volgens hem is er in Koekelberg geen plaats voor wegpiraten en voor hen die de wegcode niet respecteren.



“In principe mogen voertuigen nooit op het fietspad rijden”, verduidelijkt verkeersexpert Eric Caelen. “Maar er zijn uitzonderingen voor de politie en de hulpdiensten. Zo moet de politie zich niet aan de verkeersreglementering houden als de aard van de opdracht dat rechtvaardigt. Uiteraard mogen ze hierbij niemand in gevaar brengen. Ik vrees dat ze in dit geval niet over het fietspad hadden mogen rijden.”