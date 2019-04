Een dag na dodelijk ongeval Koekelberg rijdt zelfs politiewagen over fietspad: wat zeggen de regels? TT TTR

02 april 2019

14u06

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 13 Een ploeg van VTM Nieuws maakte gisteren beelden aan het zebrapad waar zondag een jonge vrouw doodgereden werd. Op de beelden is te zien hoe zelfs een politievoertuig over het fietspad rijdt. Het Brussels gewest kondigde al paaltjes aan ter hoogte van het fietspad. Burgemeester Laaouej (PS) eist een “disciplinaire procedure” en wil nultolerantie. Wat zegt het verkeersreglement precies over de kwestie?

Zondag kwam in Koekelberg een dertigjarige vrouw om het leven toen ze op het zebrapad de straat overstak. Ze werd aangereden door een negentienjarige chauffeur met een voorlopig rijbewijs. Hij haalde langs het fietspad twee wagens in die gestopt waren voor de jonge vrouw.

Terwijl een ploeg van VTM Nieuws beelden maakte op de plek van het ongeluk, was de ploeg getuige van een politieauto die over het fietspad reed.



De burgemeester wil dat de agenten worden geïdentificeerd en wil een “disciplinaire procedure”. Hij pleit ook voor nultolerantie en extra verkeersboetes. Volgens hem is er in Koekelberg geen plaats voor wegpiraten en voor hen die de wegcode niet respecteren.

Wat zeggen de regels?

Het politievoertuig begaat wel degelijk een overtreding aangezien het over een fietspad rijdt. De strook hier in kwestie is voor de wegcode een volwaardig fietspad, afgebakend door twee witte onderbroken strepen. Of daar een volle witte streep zou langs lopen of niet, maakt op zich niet uit, evenmin als de kleur. Tegenwoordig wordt wel afgeraden nog fietspaden op die manier aan te leggen, zonder enige buffer of andere markering.

Op een fietspad mag je niet rijden, ook niet om in te halen, volle witte lijn of niet. Het verkeersreglement zegt heel duidelijk: “Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan”, en het is voorbehouden “voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A”. Als automobilist mag je het fietspad enkel dwarsen om bijvoorbeeld een parkeerplaats op te rijden of een inrit te verlaten. Je mag er ook niet op parkeren of stilstaan om iemand te laten in- of uitstappen.

Mocht de strook een fietssuggestiestrook zijn, dan zou je er wel over mogen rijden. Zo’n suggestiestrook kan bijvoorbeeld aangeduid worden door een enkele onderbroken streep of een gekleurd vak. Het is gewoon een deel van de rijbaan en betekent op zich niets speciaal, maar dient enkel om het verkeer duidelijk te maken dat hier fietsers kunnen rijden en ze dus voorzichtig moeten zijn.

En inhalen langs rechts? Dat mag volgens het verkeersreglement “wanneer de in te halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren”. In mensentaal: als de bestuurder voor je links wil afslaan, mag je rechts inhalen, maar uiteraard enkel via de rijbaan, niet via het fietspad of het voetpad.

“In principe mogen voertuigen nooit op het fietspad rijden”, verduidelijkt verkeersexpert Erik Caelen nog. “Maar er zijn uitzonderingen voor de politie en de hulpdiensten. Zo moet de politie zich niet aan de verkeersreglementering houden als de aard van de opdracht dat rechtvaardigt. Uiteraard mogen ze hierbij niemand in gevaar brengen. Ik vrees dat ze in dit geval niet over het fietspad hadden mogen rijden.”