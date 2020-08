Exclusief voor abonnees

Een coronatest op Brussels Airport: hoe werkt dat? En wie kan zich laten testen?

Sven Ponsaerts en Robby Dierickx

13 augustus 2020

18u20

2

Brussels Airport krijgt begin september een eigen mobiel Covid-lab. Passagiers die uit een rode zone terugkeren kunnen meteen bij aankomst op de luchthaven in het lab – het eerst mobiele commerciële testcentrum in ons land - terecht. Maar ook wie op reis vertrekt, kan er zich nog snel laten testen. Hoe verloopt zo’n test? Wat kost hij? En is dit dé sleutel naar opnieuw volle voetbalstadia en een uitverkocht Sportpaleis?