Één burgemeester op vijf stapt voortijdig op Lieve Van Bastelaere

06u46 2 Joost De Bock In één op de vijf Vlaamse gemeenten houdt een burgemeester het geen zes jaar vol en wordt de sjerp nog tijdens de legislatuur doorgegeven. De reden? Doorgaans politieke spelletjes.

Natuurlijk gebeurt het dat een burgemeester overlijdt of ziek wordt en dus vervangen moét worden. Zo kwam Dirk Bisschop (CD&V) van Damme om het leven bij een ongeval met zijn Porsche in 2014. En Chris Lippens (CD&V) van Sint-Gillis-Waas was een half jaar afwezig wegens ziekte. Maar uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Kurt De Loor (sp.a) bekendmaakte, blijkt dat de voorbije legislatuur bijna één burgemeester op de vijf zijn zitje doorgaf aan iemand anders - 17,8% om precies te zijn.

"Meestal wordt er gewisseld omdat dit zo afgesproken is bij de coalitievorming", weet politicoloog Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt. "Vroeger kon een burgemeester enkel ontslag nemen, maar nu zit de mogelijkheid om halverwege de legislatuur te wisselen ingebakken in de procedure. Een zwaar politiek conflict - zoals met Hilde Claes (sp.a) in Hasselt - is uiteraard ook mogelijk."

Eén burgemeester op vijf die er de brui aan geeft, is niet buitensporig veel in vergelijking met andere legislaturen, maar de verschillen tussen de provincies zijn wel groot. Reynaert: "In Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn de meeste burgemeesters blijven zitten, namelijk 87% en 86%. In Vlaams-Brabant is dat maar 75%.

