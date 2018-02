Eén Belg wint morgen minstens één miljoen euro (en hoeft daarvoor zelfs geen enkel cijfer juist te hebben) BCL

22 februari 2018

14u39

Bron: eigen berichtgeving 2 174 miljoen euro. Dat is wat er morgen, vrijdag, in de jackpot van Euromillions zit. Het is meteen de tweede grootste pot ooit. En, nog beter nieuws: minstens één Belg wint gegarandeerd 1 miljoen euro.

Dat wij Belgen voor het geluk geboren zijn, bleek vorig jaar al. 69.284.448 Lottowinnaars waren er toen. Een absoluut record. Dat daar ook 40 kersverse miljonairs bij waren, doet de Lottokoorts dan ook alleen maar stijgen. Morgen komt er sowieso weer eentje bij. Wie meespeelt met Euromillions maakt immers niet alleen kans op de duizelingwekkende jackpot van 174 miljoen euro - de tweede grootste pot ooit te winnen. De Nationale Loterij verzekert ook dat minstens één landgenoot één miljoen euro in de wacht sleept. En die hoeft daarvoor niet eens een juist cijfer te hebben ingevuld.

Hoe dat kan? Dankzij het My Bonus-systeem, een extra spel dat enkel in ons land georganiseerd wordt. Door de speciale miljonairstrekking boven op de gewone trekking, winnen 25 Europese winnaars sowieso al één miljoen euro. "Uiteraard bestaat de kans dat daar geen enkele Belg bij is. In dat geval zorgt de Nationale Loterij ervoor dat er tòch eentje gekozen wordt met nòg een trekking boven op de EuroMillions-jackpot", vertelt Nationale Loterij-woordvoerder Caroline Vangoidsenhoven. "Niet op basis van cijfers, wél op basis van de My Bonus-code, de 9-cijferige code onderaan elk lottoformulier. Wordt jouw code getrokken, dan ben jij de gelukkige. Zelfs al heb je geen enkel cijfer correct met EuroMillions."