Een Belg op drie zoekt alternatieve route met app als ze in file staan

08 oktober 2020

09u09

Bron: Belga 0 Om de filetijd in te korten zoekt een derde van de bestuurders een alternatieve route door gebruik te maken van applicaties op zijn gsm. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute over ons gedrag in de files. Uit datzelfde onderzoek komt ook naar voor dat voortdurend van rijstrook wisselen en de richtingaanwijzer niet gebruiken de meest irritante gedragingen in de file zijn.

Ongeveer de helft van de Belgische bestuurders (47 procent) checkt op één of andere manier op voorhand de situatie op de weg vooraleer met zijn wagen te vertrekken. De radiobulletins zijn daarbij het populairste middel (25 procent). Een op de vijf mensen die op voorhand de situatie op de weg checkt, past uiteindelijk zijn keuze voor zijn vervoersmiddel aan als ze weten dat er hinder is onderweg. Ze kiezen voor bijvoorbeeld de trein of fiets in plaats van de wagen.

Niet iedereen checkt op voorhand of er zich incidenten voordoen. Twee derde van de bestuurders (67 procent) gaat in dat geval een alternatieve route zoeken. Vertrouwen op je eigen geografische kennis is een mogelijkheid, maar een op de drie bestuurders maakt gebruikt van een applicatie op hun gsm (32 procent). De bestuurders tussen 18 en 34 jaar gebruiken het vaakst dergelijke applicaties (44 procent).

Ergernissen

"Het is belangrijk om op te merken dat gebruik maken van een alternatieve route de files niet doet oplossen", zegt Vias. "Op sommige plaatsen en momenten is het weggennet zo verzadigd dat het probleem zich alleen verplaatst. Vaak worden weggebruikers door applicaties geleid naar locaties zoals woonwijken die helemaal niet geschikt zijn om veel doorgaand verkeer te slikken. Dat kan op die plaatsen ook leiden tot gevaarlijke situaties. De tijdswinst door gebruik te maken van een applicatie is vaak ook niet meer dan slechts enkele minuten.”

De studie peilde ook naar de grootste ergernissen in de file. Bumperkleven wordt door 32 procent als een grote ergernis beschouwd. De gedragingen die het meest ergernis opwekken zijn bestuurders die hun richtingaanwijzer niet gebruiken en het voortdurend wisselen van rijstrook (beiden 47 procent).