Een Belg op de drie voelt zich vreemde in eigen land lva

01 juni 2018

04u58

Bron: Belga 14 Door de aanwezigheid van de islam voelt 37 procent van de niet-moslims zich hier niet meer thuis. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vrijdag.

De kranten baseren zich op een telefonische bevraging van het Amerikaanse Pew ­Research Center bij 25.000 personen uit vijftien West-Europese landen - onder wie ook 1.500 Belgen. De organisatie peilde naar hun mening over onder meer religie en migratie. De peiling werd vorig jaar van april tot augustus afgenomen.

Vier op de tien Belgen menen ook dat moslims hun religieuze wet willen opleggen aan de rest. Meer dan een vijfde denkt dat veel tot alle moslims gewelddadige extremistische groepen steunen. In geen enkel ander West-Europees land liggen die cijfers hoger.

Van alle West-Europeanen kanten de Belgen zich het meest tegen migratie (op Italië, het aankomstland bij uitstek, na). Bijna de helft vindt dat het aantal immigranten moet worden teruggedrongen.

Toch wijzen zeker niet alle cijfers in dezelfde richting. Belgen zien het bijvoorbeeld meer dan hun West-Europese medeburgers zitten om een moslim te verwelkomen als buur of in de familie. Respectievelijk 91 en 77 procent staat daarvoor open.