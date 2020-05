Een Belg op de drie kiest voor vakantie in eigen land ttr

30 mei 2020

07u14

Bron: belga 1 Uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen op vraag van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir is 41 procent van de Belgen door de lockdown de eigen streek en omgeving meer gaan ontdekken en appreciëren. Ook wil 34 procent in de toekomst vaker met vakantie in eigen land. En 80 procent zegt dat ze drukbevolkte plaatsen liever links laten liggen.

Toerisme Vlaanderen brengt de reisintenties van de Belgen in kaart. Het onderzoek wordt telkens om de twee weken herhaald en werpt zo ook licht op de evolutie van de reisintenties. De eerste twee peilingen zijn intussen achter de rug. De volgende peilingen staan gepland in juni en juli.

De eerste peiling vond plaats tussen 7 en 11 mei, de tweede tussen 22 en 27 mei. In die tussenperiode gingen de musea opnieuw open en vielen er ook beslissingen over de tweedeverblijvers en de zomerkampen. Een deel van de Belgen is door de coronacrisis afgestapt van zijn of haar vakantieplannen en heeft beslist om thuis te blijven. Vier op de vijf Belgen gaven aan dat ze voor de coronacrisis concrete reisplannen hadden voor deze zomer. Begin mei had slechts 44 procent van de Belgen nog concrete reisplannen voor deze zomer. Bij de tweede peiling is dat weer iets toegenomen, tot 54 procent.

"Voor corona droegen kustbestemmingen de voorkeur weg, waar Belgen nu vooral aangeven dat ze naar groene en landelijke omgevingen willen reizen. Meer dan terecht. Vlaanderen heeft prachtige natuurgebieden en die zullen we ook uitspelen tijdens de campagnes deze zomer", klinkt het bij minister Demir.

