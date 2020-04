Een arbeidsdag op de vijf omgezet naar tijdelijke werkloosheid volgens Acerta JG

01 april 2020

12u34

Bron: Belga 0 Eind maart werd net geen 21 procent van het totale aantal arbeidsdagen van Belgische werknemers omgezet naar tijdelijke werkloosheid. Bij de arbeiders loopt dat cijfer ruim op tot net geen 52 procent, bij de bedienden gaat het om 14,8 procent. Dat becijferde HR-dienstverlener Acerta. Het systeem geeft de economie de nodige veerkracht, klinkt het.

De cijfers zijn gedistilleerd uit de loonberekeningen voor maart van meer dan 20.000 werkgevers. Het gaat om gegevens van de laatste 2 dagen van maart.

Maar de trend is ook zichtbaar in de laatste volledige week van maart, met 20,6 procent van alle arbeidsdagen: 51,9 procent bij de arbeiders en 13,8 procent bij de bedienden.

In de laatste volledige week van maart was bovendien 33 procent van alle werknemers minstens één dag op de vijf tijdelijk werkloos, tegenover 24 procent de week voordien. "En we verwachten dat - zeker waar het bedienden betreft - begin april nog een verdere stijging zal volgen van het aantal werknemers op wie tijdelijke werkloosheid wordt toegepast", zegt Nele Mertens, juridisch adviseur bij het kenniscentrum van Acerta, in het persbericht.

Die week was ruim meer dan de helft van de werknemers met tijdelijke werkloosheid (57,3%) zelfs volledig tijdelijk werkloos. Bij de arbeiders loopt dit op tot 64 procent, bij de bedienden is het net iets meer dan de helft. In de praktijk liggen deze cijfers nog hoger omdat voor wie deeltijds werkt, een minder aantal dagen tijdelijke werkloosheid ook kan betekenen dat ze de hele week niet werken.

Acerta wacht nog af of het aantal arbeidsdagen tijdelijke werkloosheid en het aandeel getroffen werknemers blijven stijgen. Zowel bij werkgevers als bij werknemers zou er eerst een schrikreactie geweest zijn, klinkt het. Maar naarmate we wat meer vertrouwd geraakt met de situatie en maatregelen tegen corona, ziet Acerta toch dat er hier en daar weer activiteiten heropstarten.