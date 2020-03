Een antwoord op de 15 meest gegoogelde vragen over het coronavirus Annick Wellens

25 maart 2020

17u10 6 Bij vragen of twijfels gaan veel Belgen te rade bij Google. Dat is bij deze coronacrisis niet anders. Hieronder vind je de vijftien meest gestelde vragen aan Google afgelopen week, én een antwoord.

1. Hoelang duurt het coronavirus?

Hoelang je ziek bent, is afhankelijk van de symptomen. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen met ernstigere klachten, die in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben meestal meer tijd nodig om herstellen (soms weken).



De maatregelen tégen het coronavirus gelden in ons land zeker tot 5 april. Al is het maar de vraag of ze die dag allemaal opgeheven zullen worden. Virologen en experts stellen alvast dat dat niet slim zou zijn.

2. Wat is het coronavirus?

Coronavirussen zijn een familie van (verkoudheids)virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken, waaronder SARS-CoV-2. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden onder mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS.

3. Hoeveel mensen zijn besmet met het coronavirus?

Wereldwijd zijn er 438.749 mensen met het nieuwe coronavirus besmet geraakt, verspreid over 181 landen, zo staat te lezen op de website van de Johns Hopkins universiteit in de VS. In België is er sprake van 4.937 besmettingen.

4. Vanwaar komt het coronavirus?

In Chinese miljoenenstad Wuhan startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, SARS-CoV-2. De uitbraak werd al snel in verband gebracht met een vis- en dierenmarkt waar levende en dode wilde dieren – waaronder vleermuizen, slangen en schubdieren – verhandeld worden. Wetenschappers achten de kans groot dat het nieuwe coronavirus van vleermuizen is ‘overgesprongen’ naar de mens.

5. Hoeveel doden?

Op dit moment werden er meer dan 19.600 sterfgevallen ter wereld geteld. In België zijn er inmiddels 178 personen gestorven aan de gevolgen van het virus. Het aantal besmettingen en doden wordt continu bijgewerkt en kan je raadplegen bovenaan onze liveblog.

6. Hoe raak je besmet met het coronavirus?

Wie virusdruppeltjes - die in de lucht terechtkomen als een besmet persoon hoest of niest - via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het is dus belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

7. Welk masker tegen coronavirus?

Experts benadrukken dat een mondmasker (op straat) dragen weinig zin heeft. Mondmaskers kunnen zelfs een vals gevoel van veiligheid geven. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de drager zijn gezicht extra moet aanraken. Door het masker op en af te zetten, verhoog je eigenlijk het risico om besmet te raken met het coronavirus.

8. Wat is de incubatietijd?

De incubatietijd - de periode tussen de besmetting en de eerste symptomen - ligt tussen twee en veertien dagen en is dus zeer variabel. Gemiddeld gaat het om vijf dagen. Eén dag na besmetting kan je andere mensen besmetten.

9. Hoelang besmettelijk?

Zolang er sprake is van symptomen (een diepe, hardnekkige hoest, keelpijn, koorts) ben je besmettelijk. Een dag nadat de gezondheidsklachten voorbij zijn, ben je niet meer besmettelijk.

10. Wanneer stopt het coronavirus?

In ons land lijkt het einde voorlopig niet in zicht. Na twee dagen van dalingen schieten de Belgische coronacijfers opnieuw omhoog. De afgelopen 24 uur werden 56 nieuwe sterfgevallen door het longvirus genoteerd. Het totaal aantal doden klimt hiermee tot 178. Ook het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw fors gestegen, van 1.859 tot 2.152. “De piek is duidelijk nog niet bereikt”, zei viroloog Steven Van Gucht (UZ Antwerpen). Daarbij zijn de Verenigde Staten goed op weg om het nieuwe epicentrum van de pandemie te worden, voorspelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).



Maar in Wuhan (China) waar het virus voor het eerst uitbrak, hernemen de inwoners stilaan hun normale leven. En dat is een hoopgevend signaal. Ze mogen opnieuw aan het werk. Ook het openbaar vervoer is weer toegankelijk, na twee maanden verboden terrein te zijn geweest.

11. Hoeveel mensen wonen er in België?

België telt 11.589.615 inwoners. De laatste 24 uur zijn er in ons land 56 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gerapporteerd. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 178. Er zijn tevens 668 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totaal op 4.937 brengt.

12. Hoelang duurt de griep?

De griep duurt meestal een week. Een volledig herstel kan echter drie weken op zich laten wachten.

13. Hoeveel doden coronavirus wereldwijd?

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 19.600 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Raadpleeg de actuele cijfers bovenaan onze liveblog, die worden continu bijgewerkt.

14. Hoelang ben je ziek?

Hoelang je ziek bent, is afhankelijk van de symptomen. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen met ernstigere klachten, die in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben meestal meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

15. Hoelang stofmasker gebruiken?

Het dragen van een masker heeft vooral zin voor mensen die al besmet zijn met het coronavirus. Zo’n masker beschermt hun omgeving tegen de ziektekiemen die ze bij zich dragen en belet besmetting door de druppels die verspreid worden bij het hoesten, niezen en praten. Ook zorgpersoneel dat werkt in een omgeving waar patiënten met het coronavirus worden behandeld, heeft baat bij een masker. Een masker op straat dragen heeft weinig nut. In tegendeel zelfs, doordat je vaker aan je gezicht komt - om het masker op en af te zetten - vergroot je de kans op een besmetting. De meest efficiënte manier om een besmetting te voorkomen, is je handen vaak genoeg wassen.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

