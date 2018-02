Eddy redde vorige zomer zelf nog wanhopige man, maar stapt nu uit het leven. Familie wijst naar pesters op zijn werk: "Steeds dezelfde drie collega's" “Politie kent drie namen van pesters” Patrick Lefelon

17 februari 2018

12u22

Bron: Eigen berichtgeving 45 De 46-jarige Eddy Gillis is volgens zijn familie uit het leven gestapt omdat hij de pesterijen op zijn werk niet meer kon verdragen. De man werkte als chauffeur bij de dienst Stadsreiniging in Antwerpen. De familie heeft klacht ingediend en heeft drie namen van pesters aan de politie doorgegeven.

Twee weken geleden pronkte Eddy nog in deze krant met zijn erkenning als verdienstelijke Borsbekenaar nadat hij vorige zomer zelf een verwarde man had gered die zich voor het drukke verkeer op de Antwerpse Ring wilde gooien. Eddy reageerde bescheiden op zijn huldiging. “Er zijn veel grotere helden dan ik. Ik probeer al mijn hele leven mensen te helpen”, zei hij toen in Het Laatste Nieuws.

Iedereen was dan ook met verstomming geslagen toen Eddy maandag dood werd aangetroffen. Voor zijn partner Maud en zijn familie liet hij een lange afscheidsbrief na.

Zus Pascal: “In die brief heeft hij het ook over de pesterijen. “Aan al mijn haters en pesters op het werk: Fuck you!” Enkele dagen later hoorden wij dat enkele collega’s bij Stadsreiniging bijzonder respectloos hadden gereageerd op de dood van Eddy. Iemand riep zelfs door de gang: 'Ben blij dat hem (sic) dood is!' Dat was voor ons de druppel om naar de politie te stappen.”

Scheldpartijen

Eddy was het mikpunt van pesterijen geworden nadat hij vorige zomer het nieuws had gehaald met zijn heldendaad. Collega’s waren jaloers op Eddy en scholden hem voor alles en nog wat uit. Soms viel zelfs het woord 'pedofiel' terwijl Eddy net iemand was die veel aandacht kreeg van vrouwen.

“Die scheldpartijen kwamen vooral van dezelfde drie collega’s", vertelt zijn zus Pascal nog. "Die namen kennen wij en die zijn ook meegedeeld aan de politie. De leiding van dienst Stadsreiniging heeft al contact opgenomen en ons uitgenodigd voor een gesprek aanstaande dinsdag. Er loopt al een intern onderzoek.”

Burgemeester Dis Van Berckelaer reageerde gisteren ook op de plotse dood van de 'Verdienstelijke Borsbekenaar': "Eddy was een kapoen. Iemand die zeer geliefd was en meteen met iedereen een babbeltje sloeg. Zijn dood kwam als een donderslag bij heldere hemel. Blijkbaar schuilde er achter die eeuwige glimlach problemen waarmee hij bij niemand terecht kon."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.