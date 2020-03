Economische taskforce voor het eerst bijeen over coronavirus: "Nog geen extra maatregelen, iedereen wil rust prediken"

03 maart 2020

13u35

Bron: Belga 0 De Vlaamse overheid heeft nog geen extra maatregelen voorzien om bedrijven te ondersteunen die last hebben van de coronacrisis. Volgens minister van Werk Hilde Crevits is er inderdaad al een economische impact merkbaar, met name in de toeristische sector, maar zouden de bestaande steunmaatregelen volstaan. "Men vraagt nog geen extra maatregelen. Integendeel, iedereen is vragende partij om de rust te prediken", zei ze na afloop van de eerste vergadering van de economische taskforce. Binnen veertien dagen komt de taskforce opnieuw bijeen.

Op de vergadering dinsdag waren Vlaams minister-president Jan Jambon, minister van Werk Hilde Crevits en minister van Toerisme Zuhal Demir aanwezig, net als vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties (SERV, Voka, Verso, Horeca Vlaanderen, FIT...). Daar bleek dat bedrijven in Vlaanderen nu al de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus voelen. Met name in de toeristische sector: hotels en restaurants in ons land, maar ook bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en busbedrijven die Italië aandoen.

"Men ziet veel annuleringen en ook de boekingen voor de toekomst komen trager op gang", verklaarde Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. "We zijn bovendien een sector met weinig marge, dus de gevolgen zijn snel voelbaar.”

Paniek is niet nodig. Men kan nog altijd veilig uit eten gaan zonder ziek te worden Matthias De Caluwe (Horeca Vlaanderen)

De Caluwe beklemtoonde dat het belangrijk is dat de toerismebedrijven administratief vlot toegang hebben tot de bestaande steunmaatregelen, zoals een overbruggingskrediet of het stelsel van economische werkloosheid. Maar tegelijk beklemtoonde hij dat het niet nodig is om te panikeren. “Men kan nog altijd veilig uit eten gaan zonder ziek te worden." De horecasector vertegenwoordigt in Vlaanderen bijna 36.000 ondernemingen, goed voor ongeveer 75.000 arbeidsplaatsen.

Bevoegd minister Zuhal Demir bevestigde de dalende trend bij hotelboekingen, maar wees erop dat de sector in Vlaanderen niet te vergelijken is met die in Brussel, waar er veel meer zakentoerisme bestaat, met meer annulaties als gevolg van het coronavirus. De minister bevestigt dat ze het promotiebudget dat voorzien was voor de Aziatische markt, nu gaat verschuiven naar de buurlanden. Algemeen wordt verwacht dat mensen dichter bij huis zullen blijven reizen. Grote evenementen zoals de 'World Choir Games' die in juli plaatsvinden in Vlaanderen, gaan gewoon door, beklemtoonde ze.

Voor Voka, dat vorige week nog vragende partij was voor de oprichting van een taskforce, was deze eerste vergadering zeker nuttig. Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens: "Het was goed om een uitwisseling te hebben wat er in de verschillende sectoren leeft. Binnen twee weken zien we elkaar terug, en afhankelijk van hoe de uitbraak is geëvolueerd, zullen we zeker klaar zijn om eventueel bepaalde maatregelen te nemen".

Economische werkloosheid

Volgens Maertens voelen ook heel wat maakbedrijven al de impact van de coronacrisis. "De acht landen die het zwaarst getroffen zijn door het virus, zijn goed voor 10 à 12 procent van onze import en export. Bedrijven beginnen de gevolgen dus te voelen, vooral in hun logistieke keten". Het gaat dan bijvoorbeeld om de levering van zonnepanelen, verpakking van geneesmiddelen, maar ook meubels, blijkt uit een rondvraag van Unizo.

Al minstens negen bedrijven in Vlaanderen zouden een aanvraag voor economische werkloosheid hebben ingediend. Ook bagageafhandelaar Swissport overweegt om tijdelijke technische werkloosheid wegens overmacht in het leven te roepen. Door de pandemie worden stilaan meer en meer vluchten geschrapt, waardoor er ook minder werk voor de afhandelaars is.

Ongerustheid bij personeel

Volgens Danny Van Assche van Unizo hebben heel wat kmo's dan weer last van de ongerustheid die leeft bij het personeel. "Vier procent ziet personeel uitvallen, maar als de uitbraak zich voortzet, zou wel eens de helft getroffen kunnen worden. En door de krapte op de arbeidsmarkt, is het niet evident om dat op te vangen." Van Assche pleitte ervoor om het hoofd koel te houden.

Ook de vakbonden waren op de taskforce aanwezig en wezen op het belang van correcte informatie naar het personeel. "De CPBW's (Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, nvdr.) zijn bijvoorbeeld een geschikt orgaan daarvoor", aldus Caroline Copers, voorzitter van de SERV. Daarnaast is ze ook bekommerd over de gevolgen van inkomensverlies voor werknemers als de crisis verder uitdijt. "We hebben alvast een mooi precedent: het Vesoc-akkoord van 2009, na de financiële crisis, voorzag bijvoorbeeld in een investeringsplan en in een overbruggingspremie.”

De directie van afhandelaar Swissport heeft dinsdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat het wegens de problematiek van het coronavirus een aanvraag heeft ingediend voor de invoering van tijdelijke werkloosheid. De vakbonden zijn misnoegd omdat dit gebeurde zonder modaliteiten kenbaar te maken. Dat meldt vakbondssecretaris Olivier Van Camp (BBTK).

“De directie heeft geen details gegeven over wie in aanmerking komt voor deze maatregelen en wat er in dit verband gaat gebeuren met de interimkrachten, studenten en dergelijke. We weten ook evenmin voor welke periode men dit wil invoeren en welke financiële compensatie men voorziet. Men heeft kennelijk geen plan hiervoor”, aldus Van Camp.

De vakbondsman wijst erop dat er bij de bagageafhandeling op Brussels Airport onder meer door ziektegevallen nu al sprake is van onderbemanning. Hij vreest dan ook dat Swissport de problematiek van het coronavirus misbruikt om te besparen op de werkingskosten. “Het is bekend dat dit bedrijf met financiële problemen kampt”, aldus Van Camp.

Over de modaliteiten zou er woensdagochtend gepraat worden op de vergadering van het Comité voor preventie en bescherming op het werk. “We zullen daar ook aandringen op maatregelen om de werknemers te beschermen tegen het coronavirus. Momenteel is daar nauwelijks sprake van. Naar ik verneem worden bijvoorbeeld vliegtuigen van de Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan na aankomst niet eens ontsmet”, aldus Van Camp.