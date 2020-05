Economische Inspectie ontvangt toenemend aantal klachten over slotenmakers ADN

30 mei 2020

17u11

Bron: Belga

Het aantal klachten dat de Economische Inspectie ontvangt over slotenmakers en andere dringende hersteldiensten is sterk gestegen: van 77 in 2015, 191 in 2017 tot 379 in 2019. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister Nathalie Muylle, onder meer bevoegd voor Consumentenzaken, op een schriftelijke vraag van Leen Dierick (CD&V).

Van de in totaal 1.046 klachten die de Economische Inspectie in de periode 2015-2019 ontving hadden er 251 betrekking op oneerlijke handelspraktijken, 151 over transparantie van tarieven en nog eens 151 over andere kwesties in verband met prijzentarieven. Verder waren er ook 145 klachten over frauduleuze praktijken en 54 over schade die veroorzaakt werd. In totaal stelde de Economische Inspectie voor deze feiten in de vermelde periode 63 pv's op en 275 waarschuwingen.

Omwille van het toenemend aantal klachten werd in de eerste helft van 2019 met de Vlaamse Unie van Slotenmakers een gedragscode uitgewerkt om de praktijken van onduidelijke en hoge bedragen die soms worden aangerekend aan te pakken. De gedragscode werd tot dusver door 48 slotenmakers ondertekend. Het is volgens minister Muylle niet vereist om lid te zijn van de Vlaamse Unie van Slotenmakers om de gedragscode te kunnen ondertekenen.