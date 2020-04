Exclusief voor abonnees

Economie krijgt klappen, maar toch doen beurzen het erg goed - Experts leggen uit

Lieve Van Bastelaere

09 april 2020

12u56

0

De coronapandemie deelt zéér zware klappen uit aan onze economie, maar tegelijkertijd doen de beurzen het erg goed. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten zetten ze hun remonte verder. Hoe is deze paradox te verklaren? En is het nu het moment om in de beurs te stappen?