Ecolo wil onderzoek van Comité P naar politieoptreden op Koningsplein tijdens actie Extinction Rebellion KVE

24 oktober 2019

08u59

Bron: Belga 2 Volksvertegenwoordiger Céline Thibaut (Ecolo-Groen) vraagt in een brief aan Kamervoorzitter Patrick Dewael om een onderzoek van het Comité P naar het optreden van de politie tijdens de actie van Extinction Rebellion op het Koningsplein op zaterdag 12 oktober. Dat schrijft l'Avenir.

"Er waren geen relschoppers of gemaskerde personen aanwezig, alleen maar burgers en families die om een goede toekomst op een bewoonbare planeet vroegen. We stellen uiteraard de rol van de politie niet in vraag, die moet toezien op het goede verloop van manifestaties en de neutrale zone moet bewaken, maar we stellen ons wel vragen bij het disproportionele machtsgebruik die dag. Daarom vragen we dat het Comité P het dossier naar zich toetrekt", zegt Thibaut in een mededeling.



Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, kortweg het Comité P, treedt op als het externe controleorgaan van de politie en functioneert onder begeleiding van het federale parlement. Thibaut treedt straks toe tot de commissie die belast is met het toezicht op het Comité P.



Het onderzoek dat Ecolo verwacht, moet verantwoordelijken aanwijzen, maar ook leiden tot aanbevelingen voor een "meer proportionele en dus meer efficiënte aanpak door de ordediensten van de vele manifestaties die in Brussel plaatsvinden", zegt Thibaut.



Eerder maakte Brussels burgemeester Philippe Close al bekend er vier tuchtprocedures opgestart zijn naar het politieoptreden op 12 oktober.

Lees ook: Vier tuchtprocedures opgestart rond politieoptreden bij actie op Koningsplein