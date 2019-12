Ecolo vraagt dat N-VA stopt met campagne tegen Zakia Khattabi: “Publiek proces tegen democratisch verkozen parlementslid” TT

06 december 2019

15u01

Bron: Belga 0 De Franstalige groenen van Ecolo zijn niet te spreken over een N-VA-campagne op sociale media onder de noemer “Stop Khattabi”. De Franstalige ex-partijvoorzitster en huidig Kamerlid voor de partij, is kandidaat om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof. De Senaat moet volgende week over haar kandidatuur stemmen, maar N-VA voert actief campagne tegen haar. “Khattabi is een opengrenzenactiviste”, aldus N-VA’er Karl Vanlouwe.

“Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof”, zo postte Vanlouwe vanmorgen op Twitter. In De Standaard verwijst hij nog naar een incident uit 2013, toen Khattabi in een vliegtuig persoonlijk tussenbeide kwam bij de uitzetting van een Tunesiër die illegaal in het land verbleef. De repatriëring kon uiteindelijk niet doorgaan. “Khattabi ging actief in tegen een overheidsbeslissing. Volgens ons is ze niet geschikt om in het Grondwettelijk Hof te zetelen.” N-VA hekelt ook dat Khattabi geen juriste is.

Huidig covoorzitter Rajae Maouane is niet opgezet met de actieve campagne van N-VA tegen haar Kamerlid, en vraagt dat de partij er mee zou stoppen. “De N-VA voert hier een publiek proces tegen een democratisch verkozen parlementslid omdat ze kandidaat is voor een post. Deze partij probeert actief een parlementslid te muilkorven omdat ze een andere mening heeft. Wij vragen dat N-VA deze campagne terugtrekt, zodat parlementsleden die over haar moeten stemmen, dat zonder druk van buitenaf kunnen doen.”

Een opengrenzenactiviste die juridische beslissingen tegenwerkt is volgens @de_NVA niet geschikt voor het Grondwettelijk Hof. pic.twitter.com/6172Oz7QRH Karl Vanlouwe(@ KarlVanlouwe) link

Wat doen Open Vld en MR?

Khattabi zou in het Grondwettelijk Hof Jean-Paul Snappe, voormalig senator voor Ecolo, opvolgen. Volgens de politieke krachtverhoudingen mag Ecolo zelf een opvolger aanduiden. In het Grondwettelijk Hof zetelen twaalf rechters waarvan er zeven deze legislatuur vervangen mogen worden. Nog maar enkele weken geleden droeg sp.a Yasmine Kherbache voor. Zij werd uiteindelijk unaniem aanvaard, enkel Vlaams Belang stemde in de Senaat tegen.

Of N-VA de kandidatuur van Khattabi met succes kan tegenhouden, valt nog af te wachten. Samen met Vlaams Belang komt de partij nog vier stemmen te kort. Een rondvraag eind november leerde dat de aanduiding door de Senaat niet zeker was omdat naast N-VA en Vlaams Belang ook de liberalen lieten uitschijnen zich tegen de Ecolo-politica te zullen keren. Voor een voordracht van rechter van het Grondwettelijk Hof is een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden nodig, en die was er in dit geval niet.

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich zoals de naam al zegt uit over de grondwettelijkheid van de wetten die in de parlementen worden gestemd. Het Hof bestaat uit zes professionele rechters, en zes rechters die minstens vijf jaar parlementslid zijn geweest.

Nous demandons donc le retrait de cette campagne, afin de permettre aux député.e.s qui seront amené.e.s à voter pour cette nomination de le faire sans pression extérieure, et d’ainsi garantir le respect et le bon fonctionnement de nos instituions. Rajae Maouane(@ RajaeMaouane) link