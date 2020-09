Ecolo-voorzitter Nollet bereid om deadline regeringsonderhandelingen op te schuiven HLA

09 september 2020

10u39

Bron: Belga 0 Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet is bereid de deadline van 17 september op te schuiven. Dat heeft hij woensdag verklaard op Bel RTL. Gezien het werk dat in de federale onderhandelingen nog op de plank ligt, zou dat sowieso een strakke timing zijn geweest. En dat fysieke vergaderingen een poos onmogelijk zijn, komt de snelheid ook niet ten goede.

Op 17 september loopt het vertrouwen in de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès (MR) af. Ze had dat zes maanden geleden gekregen om daadkrachtig te kunnen optreden tegen de coronacrisis. Maar omdat zo goed als geen enkele partij haar opnieuw het vertrouwen zal geven, heeft de eerste minister al aangegeven dat vertrouwen niet opnieuw te zullen vragen. Die dag werd gezien als de deadline om een nieuwe regering te vormen. In de praktijk kon daar echter wat rek op zitten. Indien er een goede kans bestaat dat onderhandelende partijen tot een regering zullen komen, zou een nieuwe periode van lopende zaken bijvoorbeeld mogelijk zijn.

Nu preformateur Egbert Lachaert positief heeft getest op het coronavirus, zullen de werkzaamheden de komende dagen in een ander format verlopen. De regels schrijven immers een verplichte isolatieperiode voor, ook voor de mensen met wie hij in nauw contact is geweest, ook al testen zij negatief. Fysieke vergaderingen zullen dus even niet kunnen.



En dat terwijl 17 september niet zo gek veraf meer is. Kan die datum nog behouden blijven? Volgens de Ecolo-covoorzitter is een versoepeling mogelijk. "Ik denk dat we die deadline eventueel kunnen verplaatsen. Iedereen zal begrijpen, tenminste bij de democratische partijen, dat we die voor enkele dagen opschuiven. Maar dat is mijn persoonlijke mening. We hebben daarover nog niet vergaderd", aldus Nollet, die met de groene familie deel uitmaakt van de zogenaamde Vivaldi-partijen. In onderhandelaarskringen werd die datum sowieso al wat in vraag gesteld wegens te nipt.

Lees ook: Waarom een paar gewiste alinea’s en gemiste telefoontjes de Vivaldi-coalitie al meteen onder hoogspanning zet(+)